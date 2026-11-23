Corte transversal de la piel humana Corte transversal de la piel humana (La Crónica de Hoy)

Siempre tuve fascinación por la histología y la patología. Creo que todo empezó en el primer año de la carrera, cuando cursé Histología. De la profesora titular del curso ni recuerdo su nombre ni su cara, porque, de hecho, nunca la vi. Esta fue la única materia de los ciclos básicos de medicina en la que la profesora titular era muy mala e irresponsable. Pero qué bueno, porque los instructores del curso eran magníficos. Ambos eran estudiantes unos años por encima de mí, pero tenían pasión por la histología y querían ser patólogos. Uno de ellos era Miguel Reyes Múgica, quien, a la postre, se formó como patólogo y desarrolló una carrera muy destacada en diversas universidades de los Estados Unidos, entre ellas Yale, Pittsburgh y Miami. Hicimos una amistad que ha perdurado hasta el momento. No creo equivocarme al decir que Miguel fue el alumno más querido de Ruy Pérez Tamayo, con quien estableció una amistad entrañable. Es un hombre culto, de conversación interesante, que escucha con atención. Gran lector. Con frecuencia intercambiamos sugerencias y las suyas siempre resultan muy buenas.

Por la forma en que estaba organizada la carrera en la UNAM, entre el final del primer año y el inicio del segundo tuve cuatro meses de vacaciones, de septiembre a diciembre de 1979. Ese tiempo lo aproveché con una tía materna de mi entonces novia (ahora esposa), que era patóloga en un hospital del ISSSTE y me invitó a asistir con ella todos los días al departamento de patología. Se trata de la Dra. Margarita Salazar. Como me había gustado mucho la Histología y tenía interés en empezar a conocer y entender las enfermedades, acepté con gusto la invitación. Además, eso me ayudaría a seguir estudiando y aprendiendo durante ese tiempo. Durante esos meses iba al hospital con ella toda la mañana. La ayudaba a realizar autopsias y a trabajar las piezas quirúrgicas. En pocas semanas ya había aprendido a reconocer lesiones histológicas como adenocarcinomas en diversos órganos, cirrosis hepática, linfomas y una variedad de otras lesiones.

Tiempo después, Margarita dejó ese hospital del ISSSTE y se fue con una beca para realizar un año de Patología Pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, con Eduardo López Corella y Cecilia Ridaura, tras lo cual se fue como patóloga al Hospital Infantil de México. Unos años después, fue invitada a ser jefa del departamento de Patología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde pasó el resto de su carrera profesional.

Mi tercera relación con la patología se dio cuando realicé el servicio social en el departamento de Patología del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán. Esa historia la narré previamente en este espacio (La Crónica de Hoy, 2-09-2020). Estuve a punto de decidir dedicarme a la patología, pero mi cariño por la clínica me llevó a inclinarme por la medicina interna. Sin embargo, todas estas experiencias me permitieron conocer a muchos patólogos de México.

Quién iba a pensar que, 46 años después de haber acompañado a Margarita todos los días al hospital durante tres meses, la vida me regalaría una semana en Acapulco con ella (aún vive y tiene 91 años), junto con tres entrañables amigas patólogas ya retiradas (Carmen Mejía, Beatriz de León y Rocío Peña) y el gran Eduardo López Corella, conocido como “El Chori”, un personaje muy particular en la medicina y la patología mexicanas. Extrañamos a Cecilia, quien, desafortunadamente, falleció hace un par de años. Fue una delicia para nosotros tener hospedados a semejantes personajes de la patología y escuchar de ellos la historia de la patología mexicana a través de las múltiples vivencias que nos compartieron.

Dr. Gerardo Gamba

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán e

Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM