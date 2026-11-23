CDMX reporta 5 mil 226 personas desaparecidas; anuncia búsqueda metropolitana Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad durante conferencia de prensa para dar detalles sobre el tema de busqueda de personas desaparecidas en la ciudad de México que se llevo a cabo en el antiguo Palacio de Ayuntamiento (Andrea Murcia Monsivais)

“Y aquí verás cuán dañosa

es la mentira; y verá

el senado que, en la boca

del que mentir acostumbra,

es la verdad sospechosa”.

No hizo estos versos el notabilísimo Juan Ruiz de Alarcón para referirse a los asuntos políticos, sino a las relaciones personales en una comedia en la cual lo gozoso y lo confuso se mezclan con el enredo, pero bien podríamos tomar enseñanza de la lógica consecuencia: “en la boca del que mentir acostumbra, es la verdad sospechosa…”

Pero cuando esa sospecha se confirma una y otra vez, deja de serlo; cuando la imprecisión en los decires, el ocultamiento en las exposiciones, la inexactitud en los datos, la manipulación de las aspiraciones no son nada sino un refuerzo para la postura del poder o una simple metodología y costumbre dizque ideológica, muy pronto nadie ofrece credulidad, aunque los mismos ciudadanos con su indiferencia condesciendan y hasta agradezcan los engaños.

Ese fenómeno produce una doble realidad: la virtual o declarativa y la física visible y comprobable.

Si la primera es eficiente (y además se auxilia con el subsidio clientelar de los programas socio-electorales), la segunda puede ser disculpada, perdonada, comprendida y a fin de cuentas ignorada. La calidad de un gobierno envolvente con saturación de mensajes a través de todos los medios, machacona y constantemente día y noche, ya no pasa por la obra pública o la buena administración: basta con el discurso cuya capacidad hipnótica lo convierte en un ensalmo.

Hay muchos ejemplos de cómo la verborrea sustituye a la eficacia. Andrés López mantuvo a raya a un país desinformado y sometido gozosamente durante seis años (o más si contamos sus interminables campañas), solamente con baba y coima.

Pero sus seguidores cumplen puntualmente con el método de aturdir para persuadir.

Mejor vamos a un ejemplo de todos los días: la incontable cantidad de baches, hoyancos, agujeros, cráteres, socavones y anfractuosidades en las calles y avenidas de la ciudad, y su inservible medicina, dispuesta en varias presentaciones, llamada ridículamente, El “Bachetón”

“La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció (19 de marzo del 2025) la estrategia “Megabachetón 2025”, con la cual se busca atender 800 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica, es decir, 217 vialidades de red primaria en 120 días con 500 cuadrillas compuestas por 5 mil trabajadores especialistas.

“Recordó que el programa “Bachetón”, iniciado en octubre de 2024, atendió 756 baches diarios, y adelantó que se continuará con los trabajos coordinados entre los gobiernos de las 16 demarcaciones a fin de garantizar la rehabilitación de calles y avenidas.

“Adicionalmente, hizo un llamado a alcaldes y alcaldesas para iniciar la siguiente temporada de bacheos a finales de octubre, pues durante esos días concluye la época de lluvias, con el fin de mejorar las vialidades (simple baba de loro).

“El titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, señaló que el objetivo de este gran operativo es atender –en aproximadamente 120 días– 277 vialidades primarias de toda la ciudad, terminar con el rezago y reparar más de 182 mil baches en toda la ciudad”.

Si un extranjero escuchara estos anuncios, llegaría a la conclusión de estar en un país donde la responsabilidad pública se cumple digna y eficientemente, con altos grados de precisión contabilizada.

Pero si es mexicano sabe las dimensiones del cuento.

Si la aritmética (ya no digamos la estadística) se aplica a la demagogia, la segunda pierde.

Multipliquemos: de octubre del 24 al octubre del 26 son 730 días. Si cada día se reparan 756 oquedades en el pavimento (¿por qué 756; no 755 o 757?), ya deberían haber sellado 551 mil 880 caries urbanas.

--¿Entonces las mismas de cada día, no cuentan? ¿Entonces el hoyanco enfrente de la casa no existe? ¿Vemos visiones y nos hundimos en el ectoplasma?

En el universo paralelo de Axolotitlán los agujeros tapados en el día, regresan por la noche (los cubiertos en faena nocturna, resucitan con la luz del sol) y vuelven a instalar su vacío al paso de nuestras llantas.

El buen Jesús multiplicaba los panes y los peces; la IV-T, multiplica los baches y les ofrece, evangélicamente, la vida eterna.

Porque los habitantes de la ciudad vemos los mismos agujeros a mañana tarde y noche. Al menos los ojos no mienten.

Pero el propio discurso se equivoca solo. Dicen sus boletines: “…atender 800 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica, es decir, 217 vialidades de red primaria en 120 días con 500 cuadrillas compuestas por 5 mil trabajadores especialistas…”

¿Atender? Atender significa poner atención. Reparar es otra cosa.

El problema de la “numerorrea” es la imposibilidad de confirmar los datos. Si dicen, 800 mil metros cuadrados, ¿quién va a ir con una cuadrilla a medir los falsos cálculos? El Primer Cuadro de la ciudad mide un millón de metros. Ya casi lo habrían asfaltado con todo y el Zócalo.

Quizá el autor de estos otros números peregrinos acuda con todo y teodolito (“teodolote”, porque la IV-T no admite diminutivos).

“(7 de octubre del 2025). - La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció la puesta en marcha del programa estratégico de pavimentación en vialidades primarias Cualli Ohtli (Buen Camino), el cual tiene como objetivo intervenir las principales avenidas de la ciudad.

“Esta estrategia contempla la intervención de 69 vialidades primarias, lo cual equivale a 250 kilómetros lineales, con una inversión bianual de 2 mil 600 millones de pesos”.

Uno debe preguntarse cómo se pueden pavimentar 250 kilómetros lineales y no metros cuadrados. ¿Una línea sin anchura?

Sigamos con el rollo mendaz:

“…Destacó (Doña Clara, quien poco aclara) que para dicha intervención se implementarán jornadas nocturnas de trabajo a fin de realizar las labores de pavimentación sin afectar la movilidad, además de la adquisición de cinco trenes de pavimentación.

“Finalmente, el titular de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), Raúl Basulto Luviano, informó que de octubre de 2025 a mayo de 2026 se intervendrán 69 vialidades, entre ellas nueve grandes avenidas que dan acceso a la ciudad, 35 ejes viales —incluido el Eje Central Lázaro Cárdenas— que conectan el oriente-poniente y norte-sur de la ciudad y 25 vialidades principales”.

La misma información (todo cuanto aquí se ha dicho proviene de sus versiones oficiales) extiende su falacia hasta los confines de la patria:

“La jefa de Gobierno, Clara Brugada, recalcó que pavimentar las vías principales es igual a la distancia que hay de la Ciudad de México a Querétaro; Salamanca, Guanajuato o Xalapa, Veracruz.

Alguien le debería comprar un mapa porque las distancias no son iguales. Y una cosa es la distancia y otra la superficie asfaltada.

De México a Querétaro hay 214 kilómetros por la autopista. A Salamanca, 290 y a Xalapa 300.

¿Nos podría decir la señora Brugada cómo son iguales 214,290 y 300?

El binomio es triste: ellos pueden engañar porque al pueblo no le importa el engaño.

La ventaja para estos mentirosos (y mentirosas) es el apetito tiburonero de los mexicanos: se tragan cualquier cosa.

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