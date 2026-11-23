Relatora de la ONU en pueblos palestinos critica apoyo a Israel Países piden destitución de Francesca Albanese, mientras crecen las víctimas en Gaza. (Luisa Gonzáles / Reuters )

La jurista italiana Francesca Albanese, Relatora Especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, visitará México en los próximos días para dictar una serie de conferencias, así como para reunirse con académicos y organizaciones civiles que se oponen al genocidio de Israel en Palestina. Su presencia es bienvenida porque abre una discusión que trasciende el protocolo y las relaciones diplomáticas, colocando en el centro de la reflexión pública cuestiones urgentes como la responsabilidad de los Estados frente a las violaciones graves de los derechos humanos, la defensa del derecho internacional y la situación del pueblo palestino. Además, su presencia tiene una dimensión política particularmente relevante porque obligará a analizar si la aplicación de los principios de universalidad de los derechos humanos dependen, solamente, de los intereses geopolíticos de las grandes potencias.

Las investigaciones de Francesca Albanese sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados se llevan a cabo desde 2022, colocando paulatinamente bajo escrutinio internacional las políticas genocidas de

Israel y, particularmente, sus estrategias de limpieza étnica, las masacres injustificadas de niños, el uso de inteligencia artificial para seleccionar objetivos humanos, los desplazamientos forzados de la población civil, la situación humanitaria en Gaza y Cisjordania, así como las responsabilidades del gobierno hebreo en materia de destrucción de las condiciones básicas de la vida palestina: agua, electricidad, alimentos, salud o vivienda. La discusión de fondo que genera la visita de la experta italiana a nuestro país está representada por la pregunta: ¿puede existir un orden internacional basado en reglas cuando estas mismas normas se aplican selectivamente?

La búsqueda de respuesta a este dilema trasladará una tragedia internacional al terreno de la deliberación mexicana. No se trata solamente de expresar solidaridad a una población que sufre, sino de examinar las responsabilidades políticas, jurídicas, económicas y diplomáticas que existen ante una situación de violencia masiva indiscriminada. La igualdad jurídica entre los Estados pierde sentido cuando las normas internacionales se aplican con rigor a unos gobiernos y con indulgencia a otros. La credibilidad de las Naciones Unidas depende de que sus principios no sean selectivos. La independencia de los mecanismos internacionales de vigilancia es indispensable. Sin ella, la rendición de cuentas queda subordinada a las relaciones de poder. La visita de la relatora de la ONU es muy importante para los mexicanos porque podremos conocer de primera mano la situación concreta de los palestinos, ayudando a comprenderla mejor frente al aparato propagandístico sionista que distorsiona la información.

La causa palestina tiene una dimensión que no puede reducirse a la confrontación militar entre dos Estados –de los cuales uno se encuentra desarmado y no posee ejército-, ni solamente a una disputa territorial. Representa una discusión sobre colonialismo, autodeterminación, desigualdad, ocupación militar y derechos colectivos. Desde aquí se reafirma categóricamente que el pueblo palestino tiene derecho a decidir libremente su futuro político; que ninguna población puede ser despojada de sus derechos fundamentales por razones de nacionalidad, religión o pertenencia étnica; que el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad deben investigarse sin privilegios ni excepciones; de la misma manera en que los Estados y las empresas privadas deben responder por su contribución a violaciones graves del derecho internacional.

La política exterior mexicana puede contribuir a fortalecer el multilateralismo, la solución pacífica de los conflictos y los mecanismos de justicia internacional, sobre todo, ahora que Trump plantea desmantelarlos. Pero estos principios necesitan traducirse en posiciones concretas, no quedarse en declaraciones diplomáticas. La presencia de Francesca Albanese en México permitirá documentar con rigor los acontecimientos del genocidio y ayudará a evitar que la destrucción de las víctimas vaya acompañada de la cancelación de la verdad. Porque el silencio y la indiferencia también son formas de complicidad.