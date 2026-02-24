Las emociones del general

Mañanera del Pueblo 23 de febrero Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, compartió detalles del operativo llevado a cabo contra ‘El Mencho’; existió colaboración con Estados Unidos.

La emocionada intervención del secretario de la Defensa Nacional, general, Ricardo Trevilla por encargo de la señora presidenta (con A) ayer en el Palacio Nacional, es un documento fundamental para quien quiera analizar el acercamiento de las Fuerzas Armadas a la población civil.

Quizá se deba a la antigua función del divisionario cuyo desempeño en la Comunicación Social de la Sedena le dio cercanía y sensibilidad y rompió con una añeja tradición de aislamiento castrense donde todo era un secreto, todo era un encapsulamiento en el mundo verde olivo, sin permitir ojos ajenos o palabras fuera de los cuarteles y oficinas.

El único antecedente en la memoria de este reportero viene del lejanísimo sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, cuando el secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán (abuelo del actual secretario García Harfusch), helado, distante y formal en extremo, leyó ante los reporteros convocados a las Lomas de Sotelo un escueto parte con la operación en la cual fue muerto el guerrillero guatemalteco Yon Sosa cuyo cadáver terminó sepultado en Chiapas.

Aquellos eran tiempos de distancia y rechazo. Tlatelolco era algo demasiado reciente.

De entonces a esta fecha las Fuerzas Armadas han tratado de reconocerse –y ser plenamente aceptadas--, como parte de la sociedad nacional, más allá de los desfiles.

En pos de una imagen de proximidad, se crearon áreas internas de estudio y promoción de los Derechos Humanos y se abrieron instalaciones y cuarteles a visitas frecuentes. También hubo empeños institucionales para la Comunicación Social sin exponer sus funciones. El secreto absoluto fue sustituido por la discreción comedida.

Pero ayer el general Trevilla en su intervención fue más allá de lo social.

Incursionó involuntariamente en el campo de la emocionalidad. Sus palabras ahogadas por el sentimiento le rompieron momentáneamente la voz cuando habló de sus compañeros de armas caídos en la exitosa (y peligrosa) misión encomendada.

“Teníamos la información —por supuesto, con las plataformas aéreas— de que el personal (delincuentes) estaba armado. Entonces, se iba a aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Control y Explosivos para detenerlos también en flagrancia.

“Entonces, se desplaza este personal (militares).

“Abre fuego, el personal de seguridad del “Mencho” contra el personal militar.

“El Mencho” sale.

“...Realmente fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizada.

“Y el personal militar de Fuerzas Especiales repele la acción.

Fallecen ahí, en total, 8 delincuentes...

“El Mencho” y su círculo cercano emprendieron la huida y se internaron en una zona boscosa. Este complejo de cabañas estaba en las orillas de Tapalpa. Entonces, aledaña estaba una zona boscosa y es hacia donde se dirige “el Mencho” y su círculo cercano.

“Se establece un cerco. Los persigue el personal de Fuerzas Especiales. Lo ubican oculto entre la maleza.

“Ellos hacen fuego contra el personal de Fuerzas Especiales....Posteriormente, el personal militar repele la agresión.

“Resulta herido “el Mencho” con 2 de sus escoltas y se detienen a 2 delincuentes más... Ahí, desafortunadamente, resulta herido un militar.

“En la primera acción que les dije, en las cabañas, también ahí resultaron heridos 2 militares.

“Una vez que se controló la situación, el personal de Sanidad Militar acude al lugar donde estaba “el Mencho” y su círculo de seguridad, sus 2 escoltas heridos. Determinan que es necesario evacuarlos, estaban muy graves...

“...el día de hoy, más efectivos militares desde el centro de la República y también de los estados aledaños a Jalisco, para totalizar: 2 mil 500 efectivos en refuerzos. Ya, de por sí, se encontraban destacamentados en Jalisco, alrededor de 7 mil efectivos.

“Entonces, se va a reforzar (pausa)... dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida.

“También vamos… (la voz se rompe) ... Y un reconocimiento a nuestro personal militar, que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión.

“¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano, de eso no hay duda”.

