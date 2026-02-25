Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México (Mario Jasso)

El narcotráfico, la migración indocumentada, el tráfico de armas, el lavado de dinero en circuitos financieros son delitos multinacionales que para su combate efectivo requieren de la concurrencia de dos o más países. El reciente caso de la eliminación del Mencho, en el que tuvo una participación clave la información de inteligencia proporcionada por agencias americanas, lo demuestra.

Durante el gobierno de la presidenta Sheinbaum se ha logrado abatir el tráfico de fentanilo y la llegada a EU de migrantes. La cooperación es la respuesta. De manera que no debe extrañar que el embajador Ronald Johnson haya estado reunido dos horas en Palacio Nacional analizando las nuevas circunstancias después del operativo en Tapalpa.

Ronald, no hay que perderlo de vista, fue Boina Verde y alto mando de la CIA, de modo que está aquí para procesar eventos como la muerte del Mencho. Vienen más operativos conjuntos, más vale que lo normalicemos

Morena y sus famosos

El actor Sergio Mayer abandonó su curul en la bancada morenista de San Lázaro como quien tira un pañuelo desechable, sin el menor remordimiento. Tal vez cuando lo expulsen de la Casa de los Famosos y quiera regresar encuentre la puerta cerrada. Morena no quiere que cunda el mal ejemplo.

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, reveló que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ya abrió un expediente para evaluar el caso e imponer las sanciones que la falta amerite.

Mayer extraña los reflectores y desde su punto de vista, el Congreso y la Casa de los famosos son como dos gotas de agua. En ambos espacios, dijo, se miente para ganar votos; acaso por eso, por su experiencia en la política, confié en salir ganador del reality.

No hacerle el caldo gordo

El magnate Elon Musk hizo afirmaciones graves en contra de la presidenta de México que podrían constituir un delito de difamación. Palacio Nacional, a través de la asesoría jurídica, evalúa qué acciones legales se pueden emprender para reparar el daño.

Musk no solo es un señor muy acaudalado, también es dueño de una red social con presencia mundial, por lo que la respuesta tiene que evaluarse con mucho cuidado. No se trata de enredarse en una polémica sin fin.

Musk se mueve en los escándalos como pez en agua, es lo suyo. Carece de cualquier autoridad moral. La clave es no hacerle el caldo gordo.

CTM, otros tiempos

La CTM tiene un nuevo secretario general, Tereso Medina que dijo que la Confederación será un organismo de propuestas no de protestas, que no tendrá filiación partidista y que su misión es vigilar el bienestar de sus afiliados.

Fue un cambio tranquilo. Hubo un tiempo en el que un cambio en la CTM obligaba a parar las prensas, por ahí pasaron personajes como Lombardo, Fidel Velásquez, Fernando Amilpa, Rodríguez Alcaine, Gamboa Pascoe, figuras del antiguo régimen.

Otros hombres, otros tiempos

Infantino, muy tranquilo

Con respecto a la realización del Mundial de Futbol en tres ciudades mexicanas han circulado en las últimas horas toda clase de versiones, la mayoría francamente disparatadas.

Lo cierto, sin embargo, es que los mandos de la FIFA y el gobierno mexicano están seguros de que no habrá sobresaltos mayores y la fiesta futbolera se llevará en santa paz. El partido inaugural será el 11 de junio en la Ciudad de México y nadie piensa en algún cambio.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que está “muy tranquilo” con las sedes mexicanas y confirmó que el torneo sigue en pie. Infantino domina el arte de las relaciones públicas al más alto nivel y sabe que es momento de enviar un mensaje de calma y certidumbre, el Mundial va.