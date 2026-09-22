¿Es o no es huachicol?

El megadecomiso de ‘huachicol’ en Guanajuato salpica a una planta de gas inaugurada en el sexenio de EPN (Fiscalía General de la República)

La duda sobre el mega aseguramiento de combustible en Guanajuato sigue allí y el silencio de la Fiscalía General de la República no hace sino ahondar la desconfianza. La empresa operadora del centro de almacenaje ha sido, por el contrario, muy clara y, en forma pública, ha indicado que toda la documentación en su poder ya está en manos de la autoridad, además de que tiene la voluntad de colaborar con las autoridades.

Y allí viene la encrucijada, el operativo ya se efectuó sobre esas instalaciones y, al momento, la duda sobre si lo almacenado es huachicol o no persiste. El espectacular aseguramiento podría pasar a la historia como un gran golpe al crimen organizado o terminar como un fiasco.

Habrá que esperar para saber en qué termina este episodio.

No hace falta decir que la fiscal Ernestina Godoy vive días de presiones constantes, así que quizás lo más conveniente para ella sería que el caso tienda a esclarecerse con mucha celeridad.

La legalidad no admite atajos

En el Instituto Nacional Electoral se ha hablado mucho en los últimos días del tema de campañas anticipadas y, como ha ocurrido en diferentes épocas, nuevamente recaen sobre organismo presuntas culpas en las que su capacidad de acción o atribuciones son limitadas o francamente nulas. La tarea correspondería a otros actores que prefieren no hacerse visibles.

Por lo pronto, el INE tienen clara la ruta frente a los posibles actos anticipados de campaña y no puede proceder por rumores, declaraciones públicas o presiones partidistas.

Para investigar se requiere una denuncia formal que identifique los hechos y active el procedimiento legal. Guadalupe Taddei sostiene que esto no significa pasividad, sino respeto al debido proceso y a la normatividad que el Legislativo ha establecido en su momento.

Los partidos tienen derecho a señalar irregularidades, pero también la responsabilidad de presentar denuncias y aportar elementos.

Y si se quieren evitar nuevos modelos de campañas adelantadas, pues que se legisle y eso le toca al Congreso de la Unión.

Segiagua se saca un 10 en Iztapalapa

La Secretaría de la Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (Segiagua) se sacó un diez en Iztapalapa y se convirtió en una dependencia adorada en Santa María Aztahuacán, uno de los barrios tradicionales de la demarcación.

Casi al concluir los trabajos de conexión de las calles principales al sistema de recolección de agua pluvial que se está echando a andar para evitar inundaciones en el oriente de la Ciudad, grupos de aguerridos vecinos de la colonia decidieron interceptar a funcionarios que verificaban las obras y comentarles que todo estaba muy bien, pero que las calles secundarias que más sufrían las anegaciones no estaban contempladas en sus planes.

Contrario a lo que los ciudadanos encuentran muchas veces, Segiagua pidió una solicitud oficial ante la alcaldía y, una vez cumplido este requisito, incluyó esas calles en las obras.

Se prevé un Aztlahuacán sin inundaciones en la próxima temporada de lluvias.

“O mejoran resultados o se van”

Algo colmói al gobernador oaxaqueño Salomón Jara y su sentencia a los integrantes de su gabinete de seguridad pública fue tajante: de aquí al mes de diciembre mejoran resultados o se van de la Administración pública.

El gobernador mencionó abiertamente inconformidad ante los resultados obtenidos y exigió mejorar en muchos rubros, principalmente en materia de homicidios dolosos extorsión.

“En lo personal no estoy satisfecho, los resultados no son suficientes”, dijo y aludió a una región que varias veces se ha mencionado en esta sección: el Istmo, un territorio que hay que cuidar o se desbordará en violencia.

Grilla en el oriente mexiquense

En el oriente del Estado de México circula un desplegado en donde diversas organizaciones comunitarias de la zona enviaron una carta con copia para la presidenta, Claudia Sheinbaum, la maestra Delfina Gómez y la dirigencia guinda, advirtiendo que la selección de candidatos a alcaldías y diputaciones no debe ser simulación.

Nos comentan que la molestia ya escaló hasta los despachos principales porque el nepotismo y los cacicazgos familiares quieren adueñarse de las boletas para heredar cargos a esposos, hijos y compadres.

Los inconformes exigen un filtro extraordinario para revisar perfiles, transparentar encuestas y cerrar a piedra y lodo la puerta tanto a poderes económicos como a la delincuencia organizada. El aviso es que la lealtad no es complicidad y no aceptarán que las candidaturas se entreguen al mejor postor.

Unidad en Quintana Roo

Y no se dio la ruptura soñada por la oposición en Quintana Roo. Gino Segura, designado como coordinador estatal de la 4T departió con Ana Paty Peralta, Rafael Marín y la gobernadora Mara Lezama. Esto se dio en el contexto del Segundo Informe de Gobierno de la alcaldesa.

“¡Unidad!”, ¡Unidad!”, fue el grito que surgió cuando se les vio juntos.

Sobre el ofrecimiento del PRI y MC de abrirle las puertas, Marín respondió que respetará las decisiones de su partido y que nunca se saldrá de Morena.