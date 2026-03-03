Con seis votos, Juárez se inmortalizó

Benito Juárez

En las simplificaciones de la historia sería muy sencillo decir: tras el fin de la guerra el pueblo puso a Juárez de nuevo en la presidencia de la República.

Pero no fue el pueblo: fue el voto de seis personas. Nada más seis. Recordemos (Arqueología mexicana).

“Se debe puntualizar que la primera candidatura de Juárez fue bajo la Ley Orgánica Electoral de febrero de 1857, que limitaba el voto a electores, un sistema representativo quizá difícil de entender en la democracia contemporánea”.

“11 de junio de 1861*- En la sesión de hoy, el Congreso resuelve erigirse en Colegio Electoral y por 61 votos a favor y 55 en contra, se aprueba el dictamen de la mayoría de la Comisión dictaminadora que declara:

“Es presidente Constitucional de la República Mexicana, el ciudadano Benito Juárez”, ya que “el Sr. Juárez ha obtenido la mayoría absoluta y ésta no se puede contrariar sino con sofismas y razones tan equívocas, como la de querer computar derechos de elegir en lugar de sufragios y esto tratando, de reducir a la práctica el negocio de elecciones”.

“Casi la mitad de los miembros del Congreso votaron en contra de Juárez; unos por ser partidarios de González Ortega o antiguos simpatizantes de Miguel Lerdo de Tejada y, algunos más, porque deseaban un mayor radicalismo que el que Juárez ha asumido”.

Con otro sistema electoral Don Benito quizá no hubiera llegado.

“Antes de llegar a una propuesta para el pleno, la Comisión dictaminadora se fraccionó en dos grupos: el mayoritario, formado por once diputados, que consideraba que sobre los 9,636 votos emitidos había que hacer el cómputo y juzgaba que Juárez había obtenido la mayoría absoluta, al recibir 5,289 sufragios de electores; y el grupo minoritario que pretendía que se tomara como base el total de los 15,000 electores que debería haber sufragado y en cuyo caso, Juárez no había alcanzado la mayoría absoluta y el Congreso debía elegir entre los candidatos que habían obtenido mayoría relativa (hoy se llamaría plurinominal). De haberse aprobado este segundo criterio, el Congreso habría tenido que escoger entre Juárez y González Ortega.

“...Conforme al artículo 76 de la Constitución (1857), la elección del presidente es indirecta: popularmente se designan electores, uno por cada 500 habitantes y éstos a su vez se reúnen en cada distrito electoral formado por 40 mil habitantes o fracciones mayores a 20 mil.

Como no había PREP (tal ahora se pretende), la elección primaria se había celebrado el 5 de febrero... Para mayo no había sido posible disponer de suficientes actas, por lo que el Congreso informado de ello por la Comisión Especial, resolvió aplazar el cómputo. El 23 de mayo pasado, el Congreso se había erigido en Colegio Electoral, pero suspendió sus funciones en espera de la llegada de las actas...” El 15 de junio Juárez se presentará al Congreso para tomar posesión de la Presidencia Constitucional.

“Las llagas palpitantes de nuestra sociedad son el espíritu de rebelión de que está poseída una clase no muy reducida, aunque sí bastante desprestigiada, y la falta de recursos. Para sojuzgar el primero, mi Gobierno empleará la fuerza armada; aplicará irremisiblemente la ley y usará, siempre con prudencia, pero con la debida energía, de las facultades que se derivan de la suspensión de garantías...” Durito, Don Benito.

“Yo no reconozco otra fuente de poder más que la opinión pública. Mi afán será estudiarla; mi invariable empeño sujetarme a sus preceptos. A los hombres que están al frente de ella, toca ilustrarme y advertirme y mi mayor satisfacción será obsequiar las indicaciones que me hagan, fundadas en justicia y razón”.

Juárez tuvo muchísimos problemas en este periodo. Los resolvió todos gracias a un excepcional talento político. Deshizo “las maquinaciones para separarlo de la Presidencia y sustituirlo por un triunvirato formado por los generales Manuel Doblado, Jesús González Ortega y José López Uraga”. Chocó contra “la desobediencia civil a las leyes de reforma alentadas por el clero” y. declaró “la suspensión de pagos de la deuda externa dada la insolvencia del erario público, lo cual dio pretexto a la invasión francesa”.

*Dora Alicia Carmona.