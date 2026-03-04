Empresarios

Los mejores aliados de México para extender la vigencia del T- MEC son los empresarios norteamericanos. Ellos llevan a la práctica, en el día a día, el tratado comercial. Ellos saben, acaso mejor que nadie, que el acuerdo funciona, que es benéfico para los tres países firmantes y que es el as bajo la manga de la región de América del Norte ante los desafíos de otros lugares del mundo, comenzando por Asia.

Tome nota: Un grupo de 69 asociaciones empresariales de Estados Unidos envió una carta a Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, para manifestar su respaldo a la extensión del T- MEC. No solo eso, piden que no se impongan nuevos aranceles a México y Canadá.

La comunidad empresarial americana lo explica así: el acuerdo comercial es una medida clave para fortalecer la base manufacturera e industrial de Estados Unidos, acelerar decisiones de inversión y fortalecer las cadenas de suministro a largo plazo. Hasta Donald Trump puede entenderlo.

¿Aliados o convenencieros?

La larga y ríspida negociación de la reforma electoral ha dejado al descubierto las costuras de la coalición gubernamental. No hay pudor político. Nadie habla de coincidencias ideológicas, de visión del país, sino de intereses políticos y financieros, de dinero constante y sonante.

Las cúpulas están preocupadas de que el negocio tropiece. Por ejemplo, el caso de la transferencia de recursos a los Cendis, que maneja el matrimonio Ayala del PT, merece una investigación a profundidad. No se adelantan irregularidades, pero la opacidad despierta suspicacias de todo tipo.

Vaya usted a saber en qué termine lo de la reforma, pero ya dejó muchas lecciones y ninguna tiene qué ver con el ensanchamiento de los accesos a la democracia, todas se concentran en el jaloneo por las rebanadas del pastel, del negocio de las elecciones.

Pakal, su fuerza

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, tomó al toro por los cuernos. Ante los señalamientos contra el cuerpo de Fuerza de Reacción Inmediata, Pakal, en el marco del operativo para abatir al Mencho, el gobernador Ramírez asumió el compromiso público de hacer una investigación a fondo y deslindar responsabilidades.

No se trata de capotear un problema. Durante el primer año de la gestión de Ramírez como mandatario más de 300 policías, tanto estatales y municipales, Incluso de la fuerza Pakal, han sido procesados. No habrá complicidad con nadie y tampoco generalizaciones injustas.

Eduardo Ramírez, de acuerdo con la encuestadora Massive Caller, es el gobernador morenista mejo evaluado del país, en el asunto de Pakal no habrá impunidad.

Títulos y ataúdes

A muchos tomó por sorpresa el poder de las movilizaciones de trabajadores y estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en demanda del esclarecimiento del caso de Kimberly Joselin Ramos. Hubo incluso actos vandálicos en el Palacio de Gobierno en el que se pegó una cartulina con la leyenda, queremos títulos no ataúdes.

Un grupo transformó la protesta en disturbio. Los hechos ocurren en la semana del 8M, dejando en claro la vigencia de la demanda de una vida libre de violencia.

Incluso la rectora de la UAEM, Viridiana León Hernández, se sumó a la convocatoria de la marcha. Hay un hecho doblemente doloroso, trascendió que se encontró un cuerpo con las características del de Kimberly, podría ser de otra chica joven que fue privada de la vida y tirada en un bosque, una chica a la que nadie esté buscando.