El mundial en las calles

Mundial CDMX (Daniel Augusto)

Hay mundiales que se juegan en los estadios. Y hay ciudades que deciden jugarlos en las calles. La Ciudad de México parece apostar por lo segundo. A menos de cien días de que el balón vuelva a rodar en la capital -la única ciudad del mundo que ha sido sede de tres inauguraciones mundialistas- el gobierno capitalino busca convertir el torneo en algo más que un espectáculo deportivo.

La estrategia se mueve en dos pistas: infraestructura y participación ciudadana.

Por un lado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, instaló un gabinete de coordinación con las 16 alcaldías para preparar la ciudad rumbo al Mundial de 2026. La apuesta es ambiciosa: más de 2 mil obras urbanas que incluyen Utopías con espacios deportivos y culturales, rehabilitación de mercados públicos, renovación de escuelas, obras de agua y drenaje, repavimentación de vialidades y mejoras en transporte público.

La narrativa del gobierno busca posicionar algo más profundo que la logística de un evento global: que el Mundial se convierta en un catalizador de transformación urbana.

La capital presume además cifras de seguridad que quiere colocar como carta de presentación ante los millones de visitantes que llegarán al país. De acuerdo con datos oficiales, los delitos de alto impacto han disminuido 58 por ciento desde 2019.

Pero el Mundial no se está pensando sólo desde el escritorio. También desde el espacio público. El próximo domingo el Zócalo capitalino buscará romper el Récord Guinness de la clase de futbol más grande del mundo, con más de 10 mil personas participando durante 35 minutos en la Plaza de la Constitución. Días antes, la ciudad intentará otro récord: la ola humana más grande del mundo sobre Paseo de la Reforma.

Más allá de lo anecdótico, el mensaje político es claro: que el Mundial no sea exclusivo de estadios o de boletos inaccesibles para muchos aficionados, sino una fiesta urbana que se viva en plazas, calles y barrios.

La administración capitalina habla incluso de una herencia tangible: 500 canchas de futbol permanentes distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

Es una apuesta interesante. Históricamente, los megaeventos deportivos han dejado en muchas ciudades estadios subutilizados, obras inconclusas o deudas públicas gigantes. La Ciudad de México intenta construir una narrativa distinta: infraestructura social antes que elefantes blancos.

La pregunta inevitable es si ese legado realmente se consolidará después del silbatazo final. Porque los mundiales duran un mes. Pero las ciudades se juegan todos los días. Si el balón logra quedarse rodando en las colonias, en los parques y en las canchas nuevas que hoy se anuncian, entonces la apuesta de Clara Brugada habrá logrado algo más importante que organizar un gran evento internacional: habrá dejado una ciudad más activa, más pública y más viva después del Mundial.

Por cierto:

1. CAMBIOS. En el Congreso de la Ciudad de México también se mueve el tablero: el diputado de Morena Fernando Zárate Salgado solicitó licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo a partir del 14 de marzo, luego de haber sido convocado por el Gobierno de México para asumir una responsabilidad dentro de la Administración Pública Federal.

2. WHATSAPP. En los pasillos de San Lázaro comentan que la elección del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación dejó una escena peculiar incluso antes de la votación: y es que, según versiones entre legisladores, minutos antes del proceso -que por cierto llamó la atención porque la supuesta votación “secreta” se realizaba prácticamente a la vista de todos, pues los diputados entregaban sus cédulas y escribían el voto frente a la Mesa Directiva- el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar habría enviado por error al chat del grupo parlamentario de Morena un documento con información sensible sobre la terna; al darse cuenta del error eliminó el mensaje casi de inmediato, pero para entonces varios integrantes del grupo ya habían alcanzado a descargar el archivo.

Vivo la noticia, para contarle la historia

@juanmapregunta