El Plan B, borrar privilegios

Tras el descalabro de Morena: ¿cuál es el Plan B para la reforma electoral de la 4T? (Gemini)

La aprobación del Plan B de la reforma electoral no será un paseo por el parque. Habrá, ya comenzaron, jaloneos al por mayor, lo que muestra que los ánimos siguen caldeados entre las fuerzas políticas que conforman la coalición oficial. PT y PVEM siguen envalentonados.

La presidenta Sheinbaum persiste en que las elecciones salgan más baratas y no haya ningún tipo de privilegio patrocinado con dinero público, incluye aquí el salario de los consejeros del INE. Ha sido congruente.

El próximo lunes 16 la reforma viajará al Congreso. Ya se verá si escribe una historia diferente. La presienta dijo a los medios: Espero que pase, si no pasa, pues no pasa nada.

PAN, el espíritu de Gómez Morín

El dirigente de Acción Nacional, Jorge Romero, se esmera en serio por jalar reflectores, hasta ahora sin mucho éxito, pero lo intentará de nuevo el próximo 21 de Marzo cuando, dijo, hará el anuncio más importante de los últimos años para el partido. No dijo mucho más, aunque dejó una pista: “el PAN le va a apostar al PAN”.

Ese día, el 21 de maro se encontrarán el espíritu del Benemérito y el del abogado Gómez Morín. Extraña combinación. Manuel Gómez Morin nació en Batopilas, Chihuahua y el 16 de septiembre de 1939 presidió la asamblea que dio origen al PAN en pleno sexenio cardenista.

Fue un fruto del esfuerzo continuado de la sociedad civil guiada por el lema ¡Patria, Familia y Libertad! ​ rescatado por la dirigencia de Romero.

Trump boicotea el Mundial

Donald Trump tiene a los organizadores del Mundial de Futbol arrinconados en su área chica. Es un agobio constante. Las palabras que uso para desinvitar a la selección de Irán le pegaron al Comité Organizador porque escribió “La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí, por su propia vida y seguridad".

¿No está garantizada la seguridad y la vida de los asistentes? Trump es un anfitrión fatal. Irán ganó la clasificación en la cancha, venciendo a sus rivales, nadie le regaló nada, pero tampoco se trata de que los futbolistas se jueguen la vida.

La pregunta es si el presidente de la FIFA, Giovanni Vincenzo Infantino, le retirará el premio a la paz que el organismo que dirige le dio a Trump. Infantino es un adulador profesional al que le salió el tiro por la culata.

Servicio de la patada

Los taxistas que tienen sitios en el Aeropuerto de la Ciudad de México no quieren compartir las ganancias del Mundial con nadie. Quieren toda la tajada que dejen los turistas que visiten la ciudad durante la fiesta futbolera. Demandan que los taxistas de aplicación ni se acerquen a tomar o a dejar pasajeros.

Los bloqueos a los accesos de la terminal aérea, que afectaron seriamente a miles de usuarios, dieron resultado y algunas autoridades, asustadas, sobre reaccionaron.

El hecho indiscutible es que el servicio del taxis del aeropuerto es insuficiente, deficiente. Se hacen filas interminables para poder salir del AICM. Los taxistas de aplicación van por la revancha. ¿No habrá por ahí algún operador político que destrabe el conflicto?

Punto de coincidencia

Por fin una nota recibida con beneplácito por la clase política y por la sociedad. El Senado de la República aprobó por unanimidad reformas que eliminan las pensiones millonarias que perciben ex funcionarios de empresas paraestatales, banca de desarrollo y otros organismos públicos, los que en adelante no podrán ser mayores al 50 por ciento de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo Federal. Han trascendido en días recientes pensiones cuyo monto es un exceso, un abuso inadmisible. No más pensiones doradas.