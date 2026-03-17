Guerrero, un futuro mejor es posible

Beatriz Mojica (SUNNY QUINTERO)

Guerrero es un estado resiliente; se dobla, pero no se quiebra. Sus habitantes han salido adelante de golpes devastadores de la naturaleza y de la acechanza cotidiana de grupos violentos que suelen imponer condiciones. Es un estado empecinado en mantenerse de pie. Guerrero tiene en las elecciones para gobernador del 2027 una nueva oportunidad de tomar la senda de la justicia, la seguridad y el bienestar. Un futuro mejor es posible. La condición es que el partido mayoritario tome la decisión correcta y no caiga en los errores, incluso horrores, del pasado cuyo larga sombra todavía cubre ese territorio.

Morena puede enmendar el camino si presenta como candidata, primero como coordinadora en junio, a una política genuinamente de izquierda, producto de la cultura del esfuerzo, que conoce bien a su estado ya que lo ha recorrido varias veces, que arrancó muy joven en el activismo, cuando hacer política fuera del PRI era peligroso en la entidad, una mujer con entorchados académicos en México y el extranjero y que tiene una hoja de servicios impecable, ya que abarca el trabajo legislativo, dirigencia política, y experiencias en la administración pública. Hablo de la senadora Beatriz Mojica, la primera mujer afrodescendiente en llegar al Senado por acción afirmativa, al obtener la confianza de la ciudadanía en las urnas.

La senadora Mojica visitó la redacción de Crónica la semana pasada y platicó largo con el reportero Alejandro Páez. Quienes la vimos detectamos de inmediato su compromiso con Guerrero. Le duele la marginación, la migración, la violencia, pero está convencida de que un futuro mejor es posible ya que el estado, quedó dicho arriba, se dobla, pero no se quiebra. Sigue siendo el destino turístico preferido de chilangos y mexiquenses que le tienen una lealtad a prueba de balas. Hay una clara oportunidad para la agroindustria para sacarles el máximo provecho a productos emblemáticos como mango, coco, tamarindo, mezcal, artesanías, sin olvidar la pesca a lo largo de sus costas.

Mojica es cuidadosa con los tiempos y las advertencia del partido, es amable con sus posibles rivales, pero se dice lista para lo que viene. Dijo creer en las encuestas y auguró que la coalición oficial se mantendrá unida. Para la senadora la política debe ser un instrumento transformador de vida, al servicio de quienes menos tienen. La senadora reconoce la valentía de las y los guerrerense al demostrar que la grandeza no es ausencia de dificultades, sino la capacidad de superarlas con la cabeza en alto, y recordó que el futuro del estado lo construyen todos sus ciudadanos. Beatriz Mojica tiene la certeza de que la igualdad no es una meta, sino un derecho.

Hay luchas elementales que tienen que darse. Los guerrerenses siguen empeñados en que cada pueblo y comunidad tenga agua potable, servicios de internet, de salud, escuelas equipadas, y que los campesinos tengan condiciones adecuadas para cultivar y vender sus productos, en busca de que nadie en el estado tenga que migrar por falta de empleo y oportunidades, para que las mujeres vivan una vida libre de violencia y se termine el clasismo y el racismo.

En su plática con periodistas de Crónica la senadora habló sobre su visión de Guerrero para el futuro, en particular a partir del 2027. Respondió así: Veo a Guerrero con muchas oportunidades porque tenemos lo más valioso que es su gente. Guerrero es un estado de gente generosa, de gente valiente, estamos acostumbrados a levantarnos después de cada descalabro. Guerrero tiene una oportunidad de conocer tiempos mejores.