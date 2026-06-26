¿Ignorar a la UIF?

UIF

Es verdad, la Unidad de Inteligencia Financiera envió un reporte de última hora al INE y eso desató un debate interno en el órgano electoral y, claro, éste luego se expandió al resto del entorno político nacional.

¿Por qué de última hora? Esa es la queja. Pero veamos el asunto desde otra óptica:

¿Podía, hoy, en el contexto actual omitirse la información de la Unidad de Inteligencia Financiera en torno a la conformación de nuevos partidos políticos en México? Sugerirlo parecería propio de quien ha vivido en Marte, sin noticias nacionales, durante el último año.

Es casi inevitable que este debate deba redirigirse.

El dilema ya no es respeto al voto

Bien señalan desde hace años que el respeto al voto ya no es el dilema de la democracia mexicana (por más que se hayan construido mitos sobre fraudes). El sistema de instalación de urnas, recepción y conteo no es, desde hace mucho, el dilema que fue el siglo pasado.

Pero, antes incluso de que la democracia logre rendir desarrollo al país, una nueva amenaza ha aparecido en la intervención del crimen organizado.

El debate, por tanto, no puede suponer que un señalamiento de la UIF puede ser tratado en forma mecánica y burocrática. No es un “fuera de tiempo” como se podría responder a cualquiera de sus observaciones.

Acosta Naranjo, el ave de la discordia

Una figura, al parecer, comenzará a ser el centro de diversas polémicas. Guadalupe Acosta Naranjo, sindicalista, crítico de Morena al que no pueden referirse como “derecha”.

Y quizás de allí la travesía que ha debido seguir Somos México, lo que pasa por los diferentes juicios y hasta por la impugnación de nombre y colores. Algo que, por cierto, vivió el PRD (el Sol Azteca de su símbolo era originalmente verde y rojo sobre fondo blanco), esto en una época en la que muchos morenistas, perredistas y viejos aliados de Cuauhtémoc Cárdenas y del propio López Obrador estaban todos juntos.

Viejos amores, rencores nuevos.

Viene consulta escuela por escuela

Mario Delgado fue enfático en señalar que la Unidad de la Carrera magisterial, reducto de la reforma educativa de Peña Nieto, verá su fin... pero ya le puso fecha a la consulta ordenada por la Presidenta Sheinbaum.

La reformulación de un esquema que defina ingreso a una plaza para dar clases en educación básica, así como para recibir promociones, comenzará con foros en agosto, escuela por escuela.

La CNTE en su versión más radical aún está tratando de saber qué le pasó, de dónde le vino este asunto de que sus bases ya no tengan en sus líderes a los obligatorios intermediarios ante el gobierno.

Van a Venezuela

Aviones militares mexicanos partieron con rumbo a Venezuela este jueves. A bordo de ellos iban 250 rescatistas del Ejército Mexicano.

Llevan la solidaridad que todos sentimos por los ciudadanos de aquel país hermano.