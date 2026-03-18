El químico que ha logrado convertir el aire del desierto en agua

Agua Agua (Roman Novitskii/Getty Images)

«Lo que embellece al desierto es que en alguna parte esconde un pozo de agua.»

Antoine de Saint Exupéry

En los últimos días, en los que el mundo parece haberse acostumbrado a vivir entre noticias de guerra, tensiones geopolíticas y crisis humanitarias, una noticia científica pasó casi desapercibida. Sin embargo, podría representar uno de esos avances silenciosos que cambian el rumbo de la historia: la posibilidad de producir agua potable directamente del aire del desierto. El responsable de esta innovación es el químico Omar Yaghi, premio Nobel y pionero en el desarrollo de materiales conocidos como estructuras metal-orgánicas o MOF, capaces de capturar vapor de agua de la atmósfera incluso en condiciones extremadamente secas.

El avance de Yaghi puede explicarse de manera relativamente simple. Él y su equipo diseñaron materiales cristalinos compuestos por átomos metálicos conectados por moléculas orgánicas que forman una red microscópica llena de cavidades. Estas cavidades funcionan como diminutos recipientes capaces de atrapar moléculas de agua presentes en el aire, incluso cuando la humedad es muy baja. Durante la noche o en las horas más frescas, el material absorbe el vapor de agua; luego, con el calor del sol del día, esas moléculas se liberan y pueden condensarse en forma de agua líquida dentro de un dispositivo cerrado. En otras palabras, el sistema actúa como una esponja molecular que se llena de humedad invisible y, al calentarse, la transforma en gotas de agua potable. Lo notable es que todo el proceso puede funcionar únicamente con energía solar y sin necesidad de electricidad ni infraestructuras complejas, lo que abre la puerta a que estas máquinas se utilicen en comunidades remotas o en zonas donde el acceso al agua es extremadamente limitado.

El desierto ha sido, desde siempre, uno de los grandes símbolos de la imaginación humana. En la literatura y el arte aparece como un territorio de prueba, de silencio y de revelación. En la Biblia, el desierto es el espacio de la travesía y la tentación; en las novelas de Antoine de Saint-Exupéry, el Sahara se convierte en un paisaje donde el ser humano descubre su fragilidad y su profundidad interior; y en el imaginario árabe de Las mil y una noches, el oasis representa ese punto improbable donde la vida resiste en medio de la inmensidad. Durante milenios, los oasis han sido accidentes geográficos, milagros de agua subterránea o de rutas comerciales. Pero el avance presentado por Yaghi plantea algo radicalmente distinto: la posibilidad de crear oasis tecnológicos allí donde antes no existían.

La clave está en los MOF, materiales con una estructura microscópica extremadamente porosa que actúan como esponjas moleculares. Estas estructuras pueden atrapar moléculas de agua presentes en el aire, incluso cuando la humedad es muy baja, como ocurre en muchos desiertos del planeta. Cuando el material se expone al calor del sol, el vapor capturado se libera y puede condensarse en forma de agua líquida potable. En prototipos experimentales ya se ha demostrado que este sistema puede producir agua incluso con niveles de humedad inferiores al 20%, condiciones típicas de regiones áridas.

El contexto en el que surge esta tecnología no podría ser más urgente. Según datos de United Nations, alrededor de dos mil millones de personas en el mundo carecen de acceso seguro al agua potable, y más de cuatro mil millones experimentan escasez severa al menos un mes al año.

Hay algo profundamente simbólico en este avance. Durante siglos, el desierto representó la ausencia, la escasez, el límite de la vida. Hoy, gracias a la ciencia de materiales, podría convertirse en un laboratorio para nuevas formas de habitar el planeta. Si esta tecnología logra escalarse y distribuirse de forma accesible, los oasis dejarán de ser rarezas geográficas para convertirse en realidades fabricadas por la inteligencia humana.

En medio de un mundo saturado de conflictos, esta noticia nos recuerda algo esencial: que el progreso más importante no siempre llega en forma de grandes titulares. A veces surge en silencio, en un laboratorio, en una estructura invisible capaz de capturar una molécula de agua flotando en el aire del desierto. Y en esa pequeña gota puede estar escondida una promesa inmensa.