Michoacán, una llamada de atención

Alumno dispara a maestras en Michoacán La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que ya se detuvo al menor de edad responsable.

Las acciones de seguridad en Michoacán han sido cada vez más efectivas. La calma en muchas regiones se palpa cada vez más gracias a los esfuerzos venidos tanto desde las fuerzas armadas como de la coordinación civil que encabeza Omar García Harfuch.

De allí que el caso del asesino de 15 años que atacó a dos maestras con un R15 haya calado tanto.

En primer lugar, la respuesta del fiscal michoacano Torres Piña ha sido rápida y, acertadamente, con disposición a difundir a la ciudadanía aquellos elementos que puede comentar sin alterar las investigaciones.

A la par de respetar irrestrictamente los derechos del menor de edad, es necesario que todos hagamos conciencia de la cultura de la violencia que este lamentable hecho encierra.

La cultura antiarmas

El asesinato de las dos profesoras en Puerto Lázaro Cárdenas hace patente que, por más exitosos que sean los operativos policiales, la erradicación de la cultura de la violencia es indispensable.

La Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, a la par de los informes de incidencia de delitos, ha comenzado a rendir informes periódicos sobre de Jóvenes Transformando México, en Colima, “Reconecta con la Paz” y “Jóvenes Unen al Barrio” y otros más que buscan apoyar la resolución pacífica de conflictos locales comienzan a sonar más que pertinentes.

“Sí al Desarme, Sí a la Paz”, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional e incluso acompañada por la Iglesia Católica, busca recolectar armas que están en hogares.

Allí hay un camino a seguir.

Paz y democracia

La paz y la justicia es necesaria para llegar a las urnas. Así que Michoacán es un buen laboratorio de paz democrática.

Por un lado, las investigaciones del asesinato de Carlos Manzo, quien fuera alcalde de Uruapan y líder del Movimiento del Sombrero, permiten alejar las suspicacias que, malintencionadamente, se dirigieron a quienes fueron competidores del alcalde.

La disputa de Manzo con morenistas michoacanos queda cada vez más desligada del caso judicial abierto por su muerte, lo cual es positivo porque esa sana confrontación política no debe aparejarse con la violencia narca (de donde vinieron los disparos que acabaron con su vida).

Por lo pronto, en el Senado de la República como en el congreso estatal, los aspirantes a eventuales candidaturas tendrán mejores condiciones para proponer su visión de Michoacán. En la cámara alta federal hay aspiraciones (si el candidato morenista es varón); en el congreso local está la opción que se perfila desde el sector femenino.

Salida digital

Una novedad verdaderamente feliz para los mexicanos que salen al extranjero. Uno de los momentos más molestos era el llenado de formatos en papel que, además, nunca estaba claro si se habían llenado bien o no.

A partir de los trabajos de la Agencia de Transformación Digital y como parte del programa de simplificación y digitalización, se creo el Formato Estadístico para Mexicanos (FEM) para el Instituto Nacional de Migración.

De noviembre a inicios de marzo se recabaron un millón 138 mil formatos digitales que agilizaron el trámite a igual número de viajeros.

Se antoja que muchos trámites más se reconviertan, ¿no?