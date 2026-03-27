Eligiendo a tu juez

juez (La Crónica de Hoy)

En los últimos tiempos, una arista poco tratada del tema electoral es aquella que atañe a los jueces y magistrados. Luego de una primera elección de esta naturaleza, los problemas a ras de suelo no se han hecho esperar. Juzgados que se atoran por un manejo pobre de los procedimientos o incluso por la falta de capacidad para manejar los recursos humanos y materiales a su cargo.

En efecto, los juzgadores que ganaron en las urnas (merced o no a los acordeones), no forzosamente combinan esa capacidad de triunfo con el dominio de los procedimientos.

Alfonso Ramírez Cuéllar está entrando al quite en este tema, a petición de Palacio, para que en las próximas elecciones haya mayor rigurosidad y se inspeccione en verdad a los aspirantes; que la capacidad sea un factor determinante, es la consigna.

En donde el ambiente se torna difícil es en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La foto electoral (TEPJF)

Y por cierto, siguiendo con los jueces, la fotografía que publicó el magistrado Felipe De la Mata con dos de sus antiguos colegas, su tocayo Fuentes y Mónica Soto, tuvo la intención de mostrar un bloque interno de oposición a los magistrados electos el año pasado.

Ya habían sucedido estas praxis fotográficas y se había logrado destituir como presidente al magistrado Reyes Rodríguez para colocar en su lugar a Mónica Soto.

Con los cambios que se ven venir y ante la imposibilidad de dar otro golpe en el TEPJF, hoy encabezado por Gilberto Bátiz, la publicación de la fotografía huele a intriga y se vuelve un instrumento de presión.

Cosa de presionar ante lo que ya se ve venir: nuevos recortes en gastos derivados de las políticas generales de austeridad.

ONG en claro fake news

Conabio recibió la encomienda de analizar las imágenes difundidas por Greenpeace sobre el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.

El análisis hecho no deja lujar a dudas, las imágenes difundidas por la ONG fueron burdamente retocadas para generar una mancha petrolera sobre el océano que nada tiene que ver con el problema del derrame real. Es un caso de Fake News que en poco ayuda a concientizar a la población o a las autoridades sobre este problema.

Lo burdo del montaje llama la atención (la mancha se pintó sobre la imagen de satélite señalando afectaciones que no eran posibles sobre mar y tierra); la participación de la sociedad civil como garante de un buen comportamiento gubernamental es clave, ¿para qué desviarse de esa ruta?

Epidemia en adolescentes y jóvenes

En la última década, México ha registrado episodios de violencia en escuelas que, aunque aislados, han tenido alto impacto: En Monterrey, NL, el 18 de enero de 2017, un estudiante de 15 años mató a su maestra y se suicidó en el Colegio Americano del Noreste.

El 10 de enero de 2020 en el Colegio Cervantes, en Torreón, Coahuila, un menor de 11 años abrió fuego dentro del plantel: una maestra falleció y él se quitó la vida.

El caso más grave en ocurrió en Jalisco, el 6 de marzo de 2024, en la Universidad Tecnológica de Guadalajara, donde un atacante externo mató a dos trabajadoras tras haber cometido otro homicidio.

A estos hechos se suma el asesinato de un estudiante tras un ataque con navaja en el CCH Sur, en la Ciudad de México, el 22 de septiembre de 2025. El agresor que se decía “incel”, fue detenido.

En Jalisco, en diciembre pasado, el atentado contra el empresario Alberto Prieto Valencia lo realizó un comando del que jovencitos formaban parte y, apenas ayer, fueron detenidos dos adolescentes que participaban en un call centers de fraudes bancarios que fue desmantelado en Guadalajara.

Es una epidemia.