Verificaciones adecuadas en Edomex

Delfina Gómez (Rogelio Morales Ponce)

Un tema esencial para los pequeños negocios en el Estado de México es la regulación administrativa. De allí que un secreto a voces que habla de un cambio en estos trámites resulte tan importante y esté llamando tanto la atención.

Para esta entidad, en la que hay 4 millones de hogares y en la que, en su gran mayoría, las compras se hacen en pequeña escala (lo mismo para comida que para materiales de construcción) es difícil pensar en una tramitología que influya tanto en el día a día de las personas como los permisos y verificaciones.

Lo que el gobierno estatal está evaluando es un mecanismo, con mayor centralización y menos discrecionalidad nacida en los municipios, para que el desarrollo del pequeño se dé y sea lo qué debe ser: un motor económico que sea un distintivo de los mexiquenses.

Qué chula era Puebla

La Angelópolis parece vivir un problema mayor y se hace notorio en su Centro Histórico. La ciudad, orgullo de los poblanos dentro y fuera del país, luce descuidada, sucia, con amontonamiento de basura que no se recoge oportunamente. El Patrimonio Cultural se ve así, envuelto en basura y mal olor.

Por desgracia no es lo único. Los reportes de robo de autopartes en la ciudad de Puebla han llegado a un nivel que denota otra serie de descuidos: un auto estacionado en las calles céntricas puede ver saqueado lo que el propietario haya dejado dentro: chamarras, bolsas u otros, pero el cinismo (y libertad) de los ladrones han llegado al punto de llevarse también las llantas.

La máxima autoridad poblana ha dicho, generalmente en privado, pero ya varias veces en público, que el alcalde Pepe Chedraui es un tipazo y buen amigo, pero de unos meses para acá lo recuerda más por lo que su equipo de trabajo deja de hacer en seguridad y en servicios urbanos básicos.

Ojo con el maíz

Atención a un problema que es corregible si se atiende a tiempo: áreas de terrenos tropicales mexicanos en los que se aplicó el sembrando vida, buscando los apoyos directos gubernamentales, fueron despejados de cultivos de maíz y entregados a la siembra de árboles frutales que se cuidaron y se lograron hacer producir.

No obstante, ahora las necesidades de las comunidades han mostrado la necesidad de que el área de siembra de las mazorcas sea mayor a efecto de que la demanda local pueda ser satisfecha. Y sí, resulta que el terreno óptimo para cultivo de maíz es el mismo en el que se pusieron los árboles.

La planeación gubernamental puede evitarse algunos episodios bochornosos si desde ahora se concilian ambas necesidades en lugar de dar vueltas en círculos sin ningún sentido. Capacidades de agrónomos mexicanos hay y de sobra.

Sin ordenamiento de juez

Yasmín Esquivel Mossa fue muy clara en el Pleno de la Suprema Corte de la Nación: ya hay en el Código Nacional de Procedimientos Penales un mecanismo para congelar cuentas en el sistema financiero mexicano cuando se presuma su uso para actividades delictivas. Y señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puede perfectamente poner sus investigaciones a la vista de un juez e impedir que los delincuentes operen con esos recursos.

Su voto en contra el congelamiento sin orden judicial, añadió, y no es contra una medida que es necesaria para combatir criminales, sino contra la ausencia de criterios para que la UIF pueda desposeer a alguien de sus recursos.

¿Recuerdan aquello de a los amigos ley y gracia y contra los enemigos la UIF? Pues el argumento de Esquivel también servía para evitar esas tentaciones.

La ministra sólo se vio secundada por Giovanni Figueroa Mejía y Arístides Guerrero García, pero perdieron la votación y la UIF podrá congelar cuentas sin acudir a un juez.

En BCS, se mueven las aguas

En Baja California Sur, Milena Quiroga, la alcaldesa de La Paz, logró una meta que era prioritaria para su gestión: mostrar a Claudia Sheinbaum la importancia de La Presa El Novillo para el abasto de agua en la ciudad capital del estado.

Para los habitantes del centro del país, donde el acceso, el uso y el abuso del recurso se ve como algo que debe estar siempre a la mano (y si no, los reclamos empiezan), es difícil imaginar la relación que tienen con el agua potable los habitantes de la Península de Baja California, especialmente de los que viven en el margen del Mar de Cortés.

El despilfarro es poco menos que impensable porque el acceso implica un esfuerzo increíblemente grande.

Algunos supusieron que aquella visita presidencial, verificada hace unos días, marcaría el arranque de eventuales pretensiones de Milena por la gubernatura. No hubo tiempo para abordar tal tema, según nos dicen, pero puede ser que al final la alcaldesa haya salido mucho más fortalecida al hablar del agua que del partido.