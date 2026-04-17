Resultados Lotería Nacional 17 de abril 2026: números ganadores del Sorteo Superior 2880

Sorteo Superior 2880 de la Lotería Nacional Este viernes 17 de abril se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Superior 2880 de la Lotería Nacional marca este viernes 17 de abril de 2026 una nueva jornada de expectativa para miles de participantes en todo México que están a la espera de conocer los números ganadores y resultados de esta edición, que tiene especial dedicatoria en sus cachitos al Sorteo Melate, Revancha y Revanchita.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2880?

El premio mayor se fijó en 17 millones de pesos, distribuidos en dos series bajo el esquema tradicional. Quienes cuentan con ambas series del número ganador acceden al monto total, mientras que cada serie individual representa la mitad.

El costo del cachito se mantuvo en 40 pesos, un factor que explica la amplia participación a nivel nacional. Este precio ha permitido que el sorteo conserve su carácter accesible y continúe siendo parte del consumo popular.

Además del premio principal, la estructura contempla incentivos adicionales que alcanzan hasta los 425 mil pesos, lo que amplía el espectro de ganadores dentro del mismo sorteo.

Para quienes buscan incrementar sus probabilidades, la serie completa tuvo un valor de 800 pesos y adquirir ambas series implicó una inversión de 1,600 pesos.

Transmisión en vivo | Resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional

El sorteo se transmite en tiempo real a través de los canales oficiales, donde los Niños Gritones anunciarán los números ganadores.

La grabación permanece disponible en plataformas digitales, lo que permite revisar el desarrollo completo del sorteo y verificar cada resultado con detalle.

¿A qué hora es el Sorteo Superior No. 2880 de la Lotería Nacional?

El evento comienza a las 20 horas, en apego al horario habitual.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior No. 2880 de la Lotería Nacional?

Los resultados pueden consultarse en los canales digitales oficiales, donde los usuarios tienen la opción de verificar su boleto de forma directa.

También es posible acudir a los puntos de venta autorizados en todo el país, donde los expendedores revisan los números y orientan sobre el proceso de cobro, garantizando claridad en cada etapa.