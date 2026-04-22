Se cayó la tesis de imposición en el INE

Consejo general del INE Consejo general del INE (La Crónica de Hoy)

Nos hacen ver que, conforme se asentaron las quintetas para la renovación del Consejo General del INE, más de una versión acusadora comenzó a perder piso, sobre todo aquellas que alegaban mano negra para tener consejeros incondicionales.

Durante semanas se insistió -y mucho- en que la presidencia del Instituto Nacional Electoral operaba para acomodar a aquellos personajes que les resultaban de mayor confianza. La tesis era sencilla: quiere allí a los suyos para que el pleno siempre responda a sus órdenes.

Pero la realidad fue otra. En primera instancia, los “allegados” cumplieron con las pruebas de conocimientos y capacidad; pero, además, al revisar los nombres que realmente llegaron a la antesala de la decisión, la aseveración ya no cuadra.

Hay perfiles en los finalistas que son cercanos al gobierno 4T, pero no son los que en su momento fueron señalados como parte de un supuesto círculo de la presidenta del INE.

Ahí está el detalle.

Sin piezas en la jugada final, la narrativa de imposición se queda sin sustento. Y más de uno tendrá que ajustar en corto lo que en público se afirmó con tanta seguridad.

Los ataques en las pirámides y suicidio

A diferencia de los Estados Unidos, en México no aparecen continuamente agresores armados en escuelas y lugares públicos, lo que se explicó muchas veces por las familias mexicanas, mucho más cohesionadas que las gringas, y su efecto sobre los individuos. Si el nicho hogareño es más vigilante, se presume, difícilmente una conducta sociópata podría pasar desapercibida por mucho tiempo.

El ataque de las pirámides sería la excepción que confirma la regla.

No obstante, en otro tema también asociado a la salud mental, hay algo que se está colando en las familias del país y que ha llamado la atención desde hace unos años: el suicidio entre jóvenes.

Pronto habrá de discutirse en el Congreso de la Unión una ley que aborda este punto. Y sí: es posible que haya llegado el momento de hacerlo.

Derechos Humanos, ¿comisionado prejuiciado?

Es posible que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, haya allanado el camino para el encuentro de la Presidenta Sheinbaum con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, particularmente para hacerle ver las acciones y avances que diferentes informes no han incluido en su elaboración.

Sin embargo, el señor Volker Türk llega con el antecedente que le han dado organizaciones no gubernamentales que van desde Amnistía Internacional hasta los grupos de madres buscadoras. Y allí es donde pesará la ausencia de la CNDH, entregada por López Obrador a quien se ha convertido en una auténtica Piedra, se convertirá en un gran peso adverso para el gobierno.

Descobijados del organismo que sirvió de contrapeso durante décadas, los señalamientos de las ongs contra el accionar gubernamental, en temas críticos como el mencionado, han perdido un filtro interno vital.

Lamentable de la señora Piedra.

Si no hay Somos MX, habrá alboroto mundialista

Cada vez parece más probable que se ponga bronco Somos Mx. Se trata de la asociación política nacional que recogió los restos e la izquierda mexicana después del sisma de López Obrador y la destrucción del PRD. Y tienen dudas en torno a la imparcialidad imperante para decidir si se le declara partido o no.

A inicios de mes Acosta Naranjo comenzó a señalar que la movilización sería su opción si se les niega el registro.

El discurso se mantuvo e incluso se afinó: será en las semanas mundialistas en las que convertiría sus asambleas constitutivas en plantones que demanden el registro si éste es negado.