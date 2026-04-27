La ministra Carnala

Esta vez no es un apodo nacido del ingenio mexicano, porque de verdad son hermanos. La “ministra del pueblo” Lenis Batres ha reinterpretado aquello del nepotismo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha dejado perplejos a sus colegas.

Resulta que la ministra Lenia presentó una ponencia en la que avalaba que el ISSSTE, dirigido por su hermano, Martí Batres, dejara de pagar una millonada que debía al gobierno de la ciudad en impuestos sobre los inmuebles que usó durante los últimos años en la capital del país.

Con prudencia, varios ministros, incluyendo al Presidente de la Corte, le trataron de hacer ver que el asunto podía mandar un mal mensaje y que bien convenía revisar primero el tema en privado. No era la ponencia en sí, sino que claramente Lenia apoyaba la postura de su hermano en este tema.

Pues no, de una vez y de una vez, entre carnales, se salieron con la suya y la ponencia fue presentada. Los inmuebles quedaron exentos del pago de 5 mil millones de pesos en adeudos. Cosa del pueblo de los Batres.

Las instalaciones del ISSSTE

Lo curioso de la resolución de la Corte, a partir de lo empujado por Lenia Batres, es que hizo tabla rasa sobre el tema de impuestos a inmuebles que, si bien todos eran para el servicio, en muchos casos se trataba de inmuebles rentados, es decir, que estaban produciendo beneficios particulares.

Justo allí la suspicacia sobre la resolución (si todos los inmuebles hubiesen sido bienes nacionales, a nadie le quedaría duda que los impuestos no procedían).

El origen de esos adeudos era suficientemente claro para que Martí Batres decidiera mover oficinas del ISSSTE este año de esas instalaciones rentadas a la Colonia Escandón, para ocupar las ruinas de lo que un día fue el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Tláloc trajo consigo una pequeña venganza y las torrenciales lluvias de los últimos días terminaron filtrándose a las instalaciones, inundándolas y destruyendo plafones.

Vida de perros

La reciente controversia por el exterminio de perros en Tecámac está lejos de acabar.

Por un lado, una cantidad notable de presidentes municipales en el país se han dado tiempo de proclamar su amor por los canes y mostrar, en redes sociales, todas las accione que tiene realizadas o planeadas en favor de los lomitos más desprotegidos.

Pero un conjunto de alcaldes y alcaldesas mexiquenses en la zona conurbada a la Ciudad de México no se han sumado al revuele properruno y, discretamente, han dado un paso atrás en planes que ya traían avanzados.

Es dichos municipios hay un problema de jaurías callejeras similares a las de Tecámac (recuérdese que es ese territorio causaron dos muertes) y se tenía planes de control de población similares.

Coahuila, más seguro

Ojo con Coahuila y lo que nos enseñará sobre la relación seguridad pública-elección.

El 7 de junio de 2026 los coahuilenses, gobernados por Manolo Jiménez del PRI; irán a urnas para elegir 25 cargos diputados al Congreso del Estado. Generalmente poco atractivas, esta elección intermedia estatal tiene el componente de que Coahuila se convirtió, en muchos aspectos, en la entidad con más avances en seguridad pública.

Sin duda el gobernador necesita al Congreso para el último tramo de su mandato y el tema de la seguridad puede ser un impulso a sus planes.