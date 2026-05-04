Paridad… a conveniencia

Consejo General INE (Graciela López Herrera)

En el INE algunos ya dieron por terminada la película… con una sola escena. Se cuestiona una parte del proceso como si fuera el final, cuando la integración de la Junta General Ejecutiva sigue abierta y, como se informó, aún no está dicha la última palabra.

Tampoco se dice que estos espacios se van construyendo con cada nombramiento, no de un solo golpe. Y menos se menciona que hoy el Instituto está conducido por una mujer, por primera vez en la historia.

La impugnación del colectivo “Mujeres en Plural” puso el tema en la agenda, sí… pero con encuadre selectivo.

Porque cuando se adelantan conclusiones en un proceso en curso, más que diagnóstico… parece posicionamiento político.

Doña Olga no se jubila

El Instituto Nacional de Administración Pública, una institución que el sexenio pasado vivió abandono (si no señalamientos de ser parte “del pasado”) se intenta levantar de una época de crisis en la que la falta de apoyos económicos la sumió.

El pasado 30 de abril tomó protesta un nuevo consejo directivo que deberá guiar al INAP hasta 2029.

Eber Betanzos será el presidente de este consejo en el que una figura, nuevamente en papel de garantía de transición, está Olga Sánchez Cordero.

Arrancan...

Con la separación de los puestos de representación popular o de los cargos públicos, se ha dado el arranque pleno de la etapa electoral en su capítulo inicial: la selección de candidatos y los procesos internos.

La noticia ha quedado completamente opacada por la controversia que nuestro país sostiene con Estados Unidos a raíz de la petición de detención cautelar de funcionarios sinaloenses, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya.

La expectativa electoral, en efecto, quedó subordinada a la agenda judicial y habrá que ver si esta será la tónica que se viva de aquí al arranque formal de las elecciones constitucionales 2027 a darse en el segundo semestre de este año.

No están aún todos (y todas)

Pero no debe pensarse que quienes se han separado de sus puestos públicos hasta hoy son los únicos candidatos y (muy relevante) candidatas, a jugar un papel importante en el camino a las urnas 2027.

Hay que pensar que en los cargos más fuertes, los de gabinete y los más importantes dentro de las secretarías de estado, algunos movimientos son ajustes propios de la mitad de gobierno, pero hay otros, los más relevantes, que están esperando el momento propicio.

En la secretaría de estado de primerísimo peso se cocina aún un cambio que señalaría la apuesta principal de la actual administración federal respecto a la elección 2027, a los partidos de oposición y a los aliados. Sería de esas apuestas que sólo se hacen para ganar…

SNTE y 4T

Cuentan los que saben que la deferencia de Sheinbaum hacia el magisterio nacional no fue un gesto menor el pasado 1° de mayo. Al elegir el Centro Cultural del México Contemporáneo, joya arquitectónica del SNTE, no solo para su conferencia matutina sino como sede de la conmemoración oficial del Día del Trabajo.

Trascendió el éxito del pabellón magisterial en la FIL Coahuila 2026, donde asistieron más de 30 mil personas para conocer los más de 3 mil 700 ejemplares escritos por los propios docentes.