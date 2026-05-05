Insunza, ¿falta o no?

Senador Enrique Inzunza Cázarez (José Betanzos Zárate )

Todo ha sido de lejitos y no hay un alma que atestigüe haberlo visto en persona. Enrique Inzunza Cázarez aventó en sus redes sociales un “Ahí nos vemos” respecto a la agendada Permanente que este miércoles deberá escenificarse.

Y el problema es que si va, malo, pues la oposición ya está alistando todo para que el punto “Agenta política” del orden del día sólo se discuta una cosa: el caso Insunza. Un movimiento de la mayoría de Morena para evitar que esta discusión se dé tampoco parece apetecible.

Y si no va, peor, porque se alimentaría esa versión según la cual el senador está buscando una ruta de escape en solicitario y que incluso pasa por entregar testimonio a las autoridades de Estados Unidos.

Adiós al PRI

Héctor Yunes renunció a su militancia priistas este 2 de mayo, esto luego de 45 años en el tricolor. Las razones, fue muy claro, el manejo de Alejandro Moreno del partido que fue alguna vez hegemónico.

Yunes asegura que la presencia de Alito al frente del Revolucionario Institucional puede conducir a este partido, finalmente, a su extinción. Ha alejado, señala, a militantes notables y representa la peor dirigencia nacional en la historia del PRI.

Así de contundente.

Morena, la necesidad

Una reflexión de cara a quienes son escépticos a las promesas morenistas de buscar candidatos limpios: ¿Morena puede permitirse ahora mismo el riesgo de postular a perfiles que terminen con la visa retirada o, peor aún, enmarañados en una presunta investigación del Departamento de Justicia de EU?

IPN, buen augurio

Un encuentro sabatino ha dejado un muy buen sabor de boca en el Instituto Politécnico Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, revisaron con el director, ARturo Reyes, el presupuesto del Poli.

Como se recordará, el IPN se dirige a un cambio en la Dirección General este año, por lo que, como suele ocurrir, no todo es terso en las relaciones internas. Los politécnicos, no obstante, dan muestra nuevamente de que la razón de ser, poner la técnica al servicio de la patria, sigue siendo el motor fundamental de todos los que portan la casaca guinda y blanca.

La necesidad de separar la elección judicial

Desde el Tribunal Electoral de la Federación se escuchan voces que, con razonamiento sensato y mucha prudencia, insisten en que la elección federal debe modificarse para evitar que se junte con las demás.

Indican que no hay que soltar el tema y añaden que no se trata sólo de dar un espacio propio a una elección sumamente compleja como ha resultado ser la de jueces y magistrados, evitando que las urnas de a las de gobernadores, presidentes municipales y legisladores se contaminen con el caos de planillas y opciones múltiples.

Sobre todo, señalan estas voces, la elección en el poder judicial merece ser perfeccionada y que, poco a poco, vaya ganando agilidad operativa y confianza de cara al votante.

No estaría mal analizar estos argumentos a fondo antes de descartarlos.