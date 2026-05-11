Magisteriales correcciones, Batman

Calendario SEP Después de que la SEP anunciara la modificación al calendario escolar 2025-2026, la presidenta Claudia Sheinbaum objetó en la conferencia matutina de este viernes que el adelanto de las vacaciones aún no está definido.

Una poderosa causa llegó a los oídos de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos provocando, por primera vez en su gestión, una coincidencia fundada entre la opinión pública y aquello defendible desde la trinchera encabezada por Rosario Piedra Ibarra.

La funcionaria, normalmente considerada como ajena a la defensa ejemplar en la materia, dentro y fuera del obradorismo, en contraste con su progenitora o algunas personas previamente destacadas en ese mismo ejercicio, curiosamente dio voz a la inquietud generalizada sobre las clases cuya suspensión, sin cristalina lógica, fue controversialmente anunciada.

La Crónica de Hoy este domingo colocó en primer lugar el pronunciamiento de la CNDH a favor de revisar la medida anunciada por la SEP y respecto de la cual la Presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado una reconsideración, a partir de la sensibilidad de la mandataria y ante la ola de oposición de todo origen, medida por especialistas de Palacio Nacional y exacerbada en todos los espacios convencionales y digitales a la mano.

Esa sugerencia de la CNDH permitirá, con alta probabilidad, pavimentar el camino político y argumentativo a conocerse hoy por parte de Sheinbaum respecto de las medidas definitivas decididas respecto a la insostenible propuesta de la Secretaría de Educación Pública con Mario Delgado siempre sujeto a las presiones de diversidad de sectores.

Quedó demostrado, para beneficio comunitario general, que ni el Mundial de Futbol ni ninguna ola de calor han justificado previamente una suspensión de clases semejante que además aumenta la complejidad cotidiana para las madres, quienes ya padecen una sobrecarga de labores de cuidado no remuneradas. Asumamos también alguna probable verdad en el señalamiento según el cual, para desmantelar las movilizaciones de la CNTE, anunciadas saboteadoramente, los maestros no son tan magisteriales en sus pseudoluchas cuando se trata de atender en vacaciones los llamados de sus dirigentes.

La plana se corrige hoy. La experiencia y la cultura cívica realmente existente en los países del norte de Europa demuestra la correlación positiva entre educación, empleo, inversión, ingreso de las familias, seguridad pública y fortalecimiento de las nociones de respeto y crecimiento comunitario.

Otros temas magisterialmente relevantes deben ocuparnos. Los datos ofrecen una paradoja interesante. La estrategia ha logrado estabilizar la curva de homicidios dolosos formalmente registrados ante autoridades de procuración de justicia, la cual ya no muestra el crecimiento vertical de sexenios anteriores y se sitúa en una reducción relevante cercana al 40 por ciento. Aunque la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI correspondiente al primer trimestre del 2026 muestra todavía a más de la mitad de la población —61.5%— resistente a reconocer mejoras en su percepción.

La Presidenta Sheinbaum, sea como respuesta ante la narrativa hegemónica de Donald Trump o como precisión en torno al rumbo de la estrategia de seguridad, dijo la semana pasada que “nosotros estamos avanzando”. La proximidad del Mundial 2026 coloca a México en una vitrina internacional sin precedentes. A solo un mes de la patada inicial, el despliegue logístico es demostración de capacidad estatal y ánimo para desmantelar amenazas.

El país recibirá a millones con un esquema integrador de vigilancia de vanguardia y una coordinación interinstitucional a partir del Plan Kukulkán. Se demostrará capacidad en la gestión de eventos de escala global con estándares de excelencia, respaldado por una infraestructura de seguridad con mayor robustez operativa.

La mirada está también en los Territorios de Paz, política pública desplegada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para la construcción de entornos seguros en regiones periféricas o de mayor incidencia. El concepto es horizonte para nuestra oferta de justicia, orden y educación.