Inauguran en CDMX el Tren Ligero El Ajolote (Andrea Murcia Monsivais)

Durante años, distintos gobiernos intentaron vender una Ciudad de México moderna mirando hacia afuera: cosmopolita, aspiracional, parecida a otras capitales del mundo. Clara Brugada parece apostar por algo distinto: una ciudad que mire hacia adentro. Hacia Xochimilco, los pueblos originarios, las chinampas, el sur históricamente olvidado… y ahora también hacia el ajolote.

La inauguración del renovado Tren Ligero “El Ajolote” no fue solamente un acto de movilidad. Fue un mensaje político y cultural cuidadosamente construido. Porque detrás de los nuevos convoyes, de la electromovilidad y de la cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026, hay algo más profundo: la intención de construir una nueva narrativa para la capital.

El Mundial se convirtió en el acelerador perfecto. Obras que probablemente habrían tardado años hoy avanzan contrarreloj bajo la lógica de que “el Mundial pasa, pero las obras se quedan”. Y en eso hay una apuesta inteligente del gobierno capitalino: aprovechar la vitrina internacional para modernizar infraestructura que durante décadas quedó rezagada, particularmente en el sur de la ciudad.

Ahí están los datos: nuevos trenes, reducción en tiempos de traslado, renovación de estaciones, ampliación de capacidad y un sistema que busca mover diariamente a cientos de miles de personas entre Taxqueña y Xochimilco. La obra existe, es tangible y responde a una realidad que millones padecen todos los días: la pobreza de tiempo.

Pero no bastaba con inaugurar un tren. Había que darle identidad. Y ahí aparece el ajolote.

Lo interesante es que se tomó una crítica y se convirtió en bandera. “Ajolotizar” nació en algunos sectores como una forma de caricaturizar un estilo de gobierno: colorido, comunitario, popular, lleno de murales y símbolos urbanos. Hoy el término fue resignificado públicamente.

Y quizá ahí está lo más relevante del discurso.

Porque el ajolote no es casualidad. Es un símbolo profundamente chilango, lacustre, indígena y resistente. Representa una ciudad que quiere reconciliarse con su origen y dejar de avergonzarse de él. El mensaje político es claro: la capital ya no quiere parecerse a otras ciudades; quiere parecerse más a sí misma.

Por eso el discurso también tuvo una carga ideológica evidente cuando se habló de clasismo, colonialismo y pueblos originarios. La disputa ya no es solamente por quién gobierna la ciudad, sino por cómo debe verse, sentirse y representarse la capital del país.

Durante años, parte de la política capitalina apostó por vender una ciudad aspiracional. Hoy, el discurso oficial reivindica una ciudad orgullosamente mestiza, morena, popular y comunitaria. Una ciudad donde Xochimilco pesa tanto en la narrativa como Reforma o Santa Fe.

Claro, el riesgo siempre será que el símbolo le gane a la realidad. Porque ningún mural sustituye un buen servicio público y ningún ajolote salvará un sistema de transporte si falla el mantenimiento. Ahí estará la verdadera prueba para Clara Brugada y su gobierno: que la narrativa venga acompañada de resultados sostenibles.

Pero hay algo que este gobierno entendió perfectamente: el Mundial traerá turistas unas cuantas semanas; la identidad de la ciudad se disputa todos los días.

Por cierto:

1. REUNIÓN. Este miércoles, a las siete de la noche, en el edificio de Morena Ciudad de México, se reunirán distintos actores políticos de la Cuauhtémoc en un encuentro que, me dicen, buscará empezar a construir consensos al interior del movimiento guinda. A la mesa acudirán perfiles que aspiran a la candidatura, exalcaldes, liderazgos territoriales, así como actores políticos que viven en la Cuauhtémoc y hoy ocupan espacios relevantes tanto en el gabinete local como en el federal. El mensaje parece claro: evitar fracturas adelantadas en una de las alcaldías más disputadas y simbólicas de la capital del país. La pregunta es si realmente estarán dispuestos a construir unidad… o si apenas comienza la batalla interna por la Cuauhtémoc. Por cierto, quien ya comenzó a poner orden y operar los equilibrios es Alicia Barrientos Pantoja, secretaria general de Morena CDMX, que sabe perfectamente que llegar divididos en esa demarcación podría salirles muy caro.

2. OJO. Derivado de su postura pública a favor de la posposición de la elección judicial, para que no se contamine con la legislativa y de 17 gobernadores en igual número de estados, Gilberto Bátiz, presidente del TEPJF ha mantenido interlocución privada con personajes de la alta política involucrados en el tema. La intención, me dicen, es compartir información que sirva para rediseñar el proceso y volverlo más accesible a la ciudadanía y menos oneroso para el erario público.

Vivo la noticia, para contarle la historia

@juanmapregunta