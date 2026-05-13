Sobre las juventudes y los clásicos

Convocatoria Concurso Juvenil de Ensayo 2026 Especial

La democracia no sólo depende de instituciones electorales, normas y procedimientos, requiere de una ciudadanía capaz de leer, debatir, contrastar ideas, construir argumentos propios y desarrollar un pensamiento crítico. El pensamiento crítico se desarrolla mediante el estudio, la práctica, pero también con espacios que valoren la voz de las personas jóvenes.

La nueva Estrategia Integral de Educación Cívica 2024-2029 del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) busca formar competencias cívicas para una ciudadanía activa y con pensamiento crítico. En esa ruta se ubican la colección de libros “Clásicos de Política y Democracia” y el Concurso Juvenil de Ensayo 2026 “Conversando con los clásicos” dirigido a personas jóvenes de entre 15 y 23 años, una iniciativa para promover la lectura y el diálogo de la colección de textos clásicos a partir de preguntas del contexto actual.

El valor de leer textos clásicos reside en discutirlos, cuestionarlos y analizar su relevancia para los problemas actuales de la Ciudad de México y del país. Un texto clásico siempre resulta útil para comprender y cuestionarse el presente y plantearse mejores escenarios en el horizonte.

La serie Clásicos de Política y Democracia del IECM reúne obras sobre derechos y libertades de las mujeres, contrato social y vida en comunidad. Incluye debates sobre poder, igualdad, libertad, representación, deberes públicos y convivencia. Estos temas siguen siendo centrales en la discusión pública.

El concurso pide a las personas participantes escribir un ensayo: formular una tesis, sostenerla con argumentos, respaldarla con evidencia. En un entorno donde la información circula en fragmentos, tendencias y videos cortos, ese ejercicio no es menor. El contexto digital actual no debe afrontarse con nostalgia ni con rechazo a la tecnología, sino fortaleciendo habilidades esenciales para la vida democrática: leer, distinguir fuentes, organizar ideas, argumentar y escribir.

La educación cívica que hace esto tiene más alcance que la que explica instituciones, reglas o fechas electorales. Una persona joven que aprende a construir una postura y a reconocer otras perspectivas tiene herramientas reales para intervenir en su comunidad. Y el concurso parte de reconocer que las juventudes no son destinatarias pasivas de políticas públicas, sino actoras que tienen algo que decir sobre la ciudad que habitan, sus problemas y el futuro que imaginan. Abrir espacios para la expresión es parte esencial del trabajo democrático.

La convocatoria contempla dos categorías: de 15 a 17 años y de 18 a 23 años. Podrán participar jóvenes que residan, estudien, transiten o tengan interés en la Ciudad de México. El registro se realizará en línea del 7 de mayo al 15 de junio de 2026: https://www.iecm.mx/www/_k/concurso_ensayo/concurso_juvenil_ensayo_2026_convocatoria.pdf

Conversar con los clásicos no es un ejercicio escolar. Es leer desde el presente, con sus problemas reales, acompañados por textos que llevan siglos discutiendo las mismas tensiones: poder, igualdad, libertad, convivencia. El IECM abre ese espacio para que las juventudes no sólo reciban ideas, sino que produzcan las propias y puedan compartirlas con la sociedad. Mi expectativa es que las juventudes puedan ofrecernos reflexiones desde su experiencia sobre qué ciudad y qué democracia queremos hoy.

X: @ramos_mega

Insta: @ernesto_ramos_mega