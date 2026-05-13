Europa, una alternativa comercial

T-MEC

Después de que mucho de lo sembrado se echara a perder en el sexenio anterior, parece que las pláticas y cabildeos con la Unión Europea, labor encabezada por la Secretaría de Relaciones Exteriores en este momento, comienza a abrir paso a acuerdos comerciales con aspectos muy positivos para los productos mexicanos.

Nuevamente vale la pena recordar que mientras Trump esté en la Casa Blanca, las opciones serán vitales para el país.

Y si todo camina bien, habrá más chamba para un gobierno que ya está en plena revisión del TMEC con los socios comerciales de Norteamérica, pero qué mejor que este sea el panorama a que no haya alternativas.

La chapiza en EU

Medios de primer orden en Estados Unidos están señalando que familiares de Joaquín el Chapo Guzmán que actualmente viven en Estados Unidos, están haciendo contacto con las autoridades de aquel país para definir una posible colaboración judicial.

Los hijos del Chapo presos están en plan de colaborar con las autoridades para obtener beneficios, así que los hijos del Chapo que no están presos podrían cerrar el esquema de colaboración para toda la familia.

La historia de los Chapos se prolonga así por la ruta de la colaboración y el intento de que sean aceptados como parte de los testigos protegidos-colaboradores que los Estados Unidos usarán contra el narcotráfico mexicano.

Nuevas voces por cambiar fecha de elección judicial

En el INE parecen decididos a abrir la conversación sobre la complejidad (o imposibilidad real) que implicará organizar en 2027 una elección federal concurrente y una nueva elección de cargos judiciales.

Este miércoles, la Consejera Presidenta Guadalupe Taddei acude a las oficinas del coordinador de Morena y presidente de la Jucopo en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila. Nos dicen que el encuentro tendrá un tono estrictamente técnico-operativo: explicar por qué dentro del Consejo General existe preocupación sobre la viabilidad logística de mantener la elección judicial en la misma fecha prevista actualmente en la reforma.

En privado, varios consejeros reconocen que el tamaño de la elección de 2027 podría convertirse en el proceso más complejo en la historia reciente del país. Y ahí es donde Taddei lleva tiempo insistiendo en una idea que empieza a ganar terreno: mover la fecha de la elección judicial.

Evolución del personal de enfermería del IMSS

Cofias y trajes verde y blanco enmarcaron ayer el Día Internacional de la Enfermería y nos dicen que en el IMSS, su director Zoé Robledo destacó la función asistencial del gremio que, desde la institución más grande de salud del país, se han caracterizado por estar en primera línea para el cuidado de la salud de millones de mexicanos.

El humanismo y vocación de servicio de enfermeras y enfermeros, hacen posible enfrentar desafíos como la reciente pandemia y fomentar el cuidado preventivo de la salud. En el IMSS, la enfermería evoluciona en su reconocimiento profesional y en ocupar cargos directivos. Honor a quien honor merece.