México bajo auditoría

Diez años del Sistema Nacional Anticorrupción: entre avances y pendientes

México vive un momento de transformación institucional donde la fiscalización, el control del gasto público y el combate a la corrupción dejaron de ser asuntos secundarios para convertirse en temas centrales de gobernabilidad.

La administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado señales claras de que el combate a la corrupción no se limitará al discurso político ni a la narrativa sexenal. La apuesta actual apunta hacia algo más profundo, apuesta a utilizar las capacidades del Estado para fortalecer mecanismos de supervisión, inteligencia financiera, trazabilidad de recursos y control institucional.

El reto no es menor, durante décadas, México acumuló estructuras administrativas vulnerables a la discrecionalidad, a la opacidad, y a las redes de intereses y esquemas de desvío de recursos que debilitaron la confianza pública. En muchos casos, las fallas no surgieron únicamente por ausencia de leyes, sino por debilidad de controles, de supervisión insuficiente y de falta de coordinación institucional.

Hoy el escenario es distinto, la presión nacional e internacional en materia de transparencia, de prevención de operaciones ilícitas y de rendición de cuentas obliga al Estado mexicano a modernizar sus capacidades de fiscalización. Y eso implica entender que la corrupción contemporánea ya no opera solamente mediante mecanismos rudimentarios, utiliza estructuras financieras complejas, simulación corporativa, dispersión de recursos y redes de protección administrativa.

Por ello, el combate moderno contra la corrupción requiere inteligencia financiera, análisis de riesgo, auditoría preventiva y capacidad de reacción institucional.

La importancia de fortalecer organismos de control, auditoría y supervisión financiera se vuelve estratégica para el país. No solamente por razones administrativas, sino porque los recursos públicos representan estabilidad social, operación gubernamental y capacidad del Estado para responder a las demandas ciudadanas.

Los estándares internacionales promovidos por el INTOSAI, COSO Y el GAFI que establecen con claridad que los sistemas modernos de control deben orientarse hacia la prevención y la detección temprana de riesgos.

Ese parece ser uno de los grandes objetivos de la etapa actual: evitar que los daños ocurran antes de tener que perseguirlos cuando ya son irreversibles.

La lucha contra la corrupción exige fortalecer controles internos, profesionalizar áreas estratégicas, integrar capacidades tecnológicas y consolidar mecanismos de trazabilidad financiera capaces de identificar riesgos en tiempo real.

Pero también exige voluntad política.

Y hoy existe una señal institucional relevante, el Estado mexicano bajo el mando de la Presidenta Sheinbaum ha comenzado a colocar nuevamente a la fiscalización y al control público en el centro de la discusión nacional.

México se encuentra bajo auditoría.

No solamente frente a organismos internacionales o indicadores financieros, también frente a la exigencia ciudadana de construir instituciones más sólidas, más transparentes y más capaces de proteger los recursos públicos, porque al final, combatir la corrupción no significa únicamente sancionar responsables, significa fortalecer al Estado para impedir que las redes del abuso vuelvan a capturar las instituciones.