Misión Rosa Icela

Rosa Icela Y Evelyn Salgado Llegan A Alcozacán

Hubo quien dudo de su promesa de visitar comunidades guerrerenses en pugna, pues si había tenido el éxito de negociar exitosamente el fin de bloqueos carreteros, ¿para qué exponer ese triunfo en recorridos por La Montaña?

Por la secretaria de Gobernación le entró a los recorridos y completó la obra.

Como dijo alguien recientemente, algo extensivo a ocupar un puesto de primer nivel o una candidatura importante: sólo ejercer el puesto valida la designación.

La CIA y un bloque unificado

Puede que suene un poco nacionalista y a la vieja usanza, pero en verdad que en ocasiones sirve y mucho: resulta que una parte de los partidos pugna por defender a una gobernadora mientras pide que otro mandatario sea extraditado.

Y del otro lado, se quiere destituir a la gobernadora en tanto se cierran filas sobre el mandatario correligionario.

A mitad de todo, la intervención de EU.

Esa dicotomía (o bipolaridad) en todos los sectores políticos de nuestro país son el terreno más conveniente para que prosperen, pasito a pasito, las ansias estadunidenses de mandatar sobre México.

Y, en tanto, la economía no levanta

La calificadora S&P ya dio otro zape a los esfuerzos oficiales para que la economía avance a un ritmo suficiente para cubrir nuestras esperanzas.

Los dos baluartes del gobierno, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, vieron reducidas sus perspectivas de dividendos en los análisis de esta calificadora.

No es que todo deba hacerse en función de estas calificaciones, pero ya urge una nota buena.

¿Caballo negro en BCS?

Para las elecciones de Baja California Sur, Morena se encuentra adelante con una ligera diferencia sobre el PAN.

Los candidatos más mencionados por Morena son Milena Quiroga, Manuel Cota y Chistarían Agúndez y, en el PAN, Pancho Pelayo y Lupita Saldaña.

Recientemente y de manera sorpresiva, se menciona a Rubén Muñoz Álvarez quien tiene muchos seguidores y se dice que irá por el Verde…

Le han llamado el Caballo Negro

INE hablándoles en su idioma

La Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral les habló en su idioma a los morenistas: cambiar la fecha de la elección federal significará ahorros millonarios.

Y así, con ese argumento, un brillo de esperanza apareció en los ojos disciplinados que no encuentran cómo decirle a Palacio Nacional que no es buena idea hacer que las elecciones “normales”, de partidos, se unan a las judiciales, que expresamente tienen prohibido involucrar a los partidos.

Veremos si el asunto avanza.