Inauguraron la estación de Tren ligero Ajolote FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

​La “ajolotización” de la Ciudad de México no es ningún capricho superficial, se trata de una revolución de identidad y un poderoso manifiesto político para inyectar nuestra metrópoli de vitalidad y transformaciones.

Bajo el liderazgo de la jefe de gobierno, Clara Brugada, la capital de la República se consolida como una metrópoli de vanguardia, plural, diversas, progresista y moderna.

Lejos de las críticas simplistas, este proceso es una invitación abierta a fortalecer nuestras raíces milenarias y a enorgullecernos de habitar una urbe vanguardista en materia de libertades, defensora de la igualdad sustantiva y auténtica anfitriona del mundo.

Como el fascinante anfibio endémico de nuestros canales de Xochimilco, la ciudad demuestra una resiliencia única y una asombrosa capacidad para regenerar sus tejidos sociales y urbanos de cara a un mejor futuro.

​El principal objetivo de la “ajolotización” es tomar conciencia de la fragilidad de nuestra biodiversidad mientras se mejora la infraestructura para hacerla transitable, habitable, sustentable y profundamente solidaria.

El Tren Ligero “El Ajolote”, recientemente inaugurado por la jefa de gobierno, abandera esta gran transformación tecnológica e histórica.

La emblemática ruta Taxqueña-Xochimilco estrena 17 convoys de alta tecnología china, equipados con avanzados sistemas de videovigilancia, ahorro de energía y frenado autorregenerativo.

Al duplicar el parque vehicular a 35 unidades, la capacidad de traslado se eleva de 130 mil a 250 mil usuarios diarios, reduciendo el recorrido de 18 estaciones de 40 a sólo 30 minutos.

Hablamos de un transporte digno que regresa valioso tiempo de vida y convivencia a las familias, tiempo de estudio y de ocio para la gente.

Es un nodo más rápido, seguro, confortable y ecológico que hace justicia social a los pueblos originarios de Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, guardianes legítimos de nuestra memoria lacustre.

​Esta apuesta por la electromovilidad representa una política pública imparable que asegura la continuidad en nuestras calles mediante corredores ecológicos, la expansión del Cablebús, ciclovías y la remodelación integral del Metro y la instalación de nuevas Líneas de Trolebús.

A esto se suma la próxima entrega de la intervención integral en la Calzada de Tlalpan, que complementará la movilidad del sur con la entrega de una megaciclovía, parque elevado, iluminación total, remodelación de puentes y la renovación completa de la Línea 2 del Metro.

Sin embargo, la ajolotización es también un pronunciamiento cultural, estético y vanguardista. El color morado jacaranda y sus matices lilas tiñen hoy fachadas, puentes, calles y transporte para celebrar la edificación de una urbe solidaria e impulsora de las libertades.

Es una paleta que fomenta la alegría, la diversidad, el feminismo e impulsa la justicia social, garantizando un entorno libre de violencia donde las mujeres, los visitantes y los capitalinos caminen con absoluta tranquilidad.

Una metrópoli incluyente que abraza con respeto irrestricto los derechos humanos de sus habitantes y visitantes por igual.

​Gracias a esta vibrante renovación, la Ciudad de México se consolida como un epicentro global capaz de organizar eventos de trascendencia internacional.

Con el orgullo de sus raíces y de una infraestructura de primer nivel, la capital se asume con entusiasmo como ciudad de clase mundial y sede anfitriona de la Copa de Fútbol 2026.

Defender este proyecto significa proteger el derecho a una ciudad de leyes, que renuncia al gris del concreto para vestirse de fiesta y colores vibrantes rumbo a un mejor futuro compartido, consolidando con calidez el segundo piso de la transformación.