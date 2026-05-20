PRD que divide

PRD

La resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral no solo redefine el futuro del PRD en la Ciudad de México; también reacomoda piezas rumbo al 2027. La caída política de Nora Arias y el ascenso de Alan Lobo Rodríguez, hijo del diputado federal morenista Víctor Hugo Lobo, abren una nueva etapa en un partido que, aunque disminuido, todavía representa una bolsa importante de recursos públicos y operación territorial.

Porque más allá del discurso jurídico, lo que está en juego es el control político y financiero del PRD capitalino. En cuestión de semanas deberán liberarse prerrogativas correspondientes a 2025 y 2026 por un monto cercano a los 80 millones de pesos. Dinero que, según diversas voces dentro del propio perredismo, difícilmente alcanzará para cubrir la larga lista de adeudos con trabajadores, proveedores y estructuras territoriales que el partido arrastra desde hace años. La sospecha que comienza a crecer es otra: que esos recursos terminen alimentando una futura operación política en Gustavo A. Madero.

La llegada de Alan Lobo no puede analizarse aislada del peso político de su apellido ni de la estructura que históricamente ha operado en esa alcaldía. Y ahí es donde las acusaciones de Nora Arias toman otra dimensión. La todavía dirigente denuncia una presunta operación concertada entre actores de Morena y autoridades electorales para “entregar” el partido. Puede sonar estridente, incluso victimista, pero refleja el tamaño de la ruptura interna y el nivel de desconfianza que existe alrededor de esta transición.

Para Nora Arias, además, perder el control del PRD significa mucho más que quedarse sin siglas. También implica incumplir acuerdos políticos construidos en los últimos meses, particularmente aquellos relacionados con contener el impacto del rompimiento con Jesús Sesma y mantener equilibrios en distintas zonas de la capital.

Lo ocurrido en el PRD-CDMX no es un asunto menor ni un pleito doméstico. Es otra señal de cómo, en la política capitalina, hasta los partidos más debilitados siguen siendo piezas útiles cuando hay dinero, territorio y elecciones en puerta.

Por cierto:

1. FUEGO AMIGO. En prácticamente toda la Ciudad de México hubo una conclusión compartida entre oficialismo y oposición: no valía la pena gastar recursos, estructura territorial ni capital político en activar procesos de revocación de mandato rumbo al 2027. Pero Xochimilco parece jugar con reglas propias. Ahí, el verdadero conflicto no es entre Morena y la oposición, sino entre los propios grupos morenistas que se disputan el control político de la alcaldía. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México abrió la puerta para que un comité promotor continúe con la recolección de apoyos ciudadanos hasta el próximo 22 de mayo, con la intención de activar el mecanismo de revocación de mandato contra la alcaldesa Circe Camacho. Detrás del movimiento aparece Lucero Rueda Martínez, cercanísima al exalcalde José Carlos Acosta, luego de que argumentaran retrasos del IECM para responder una consulta relacionada con el procedimiento. La pregunta ya no es si lograrán o no las firmas necesarias, sino hasta dónde dejará crecer Morena este pleito interno que exhibe la fractura en Xochimilco. ¿Vendrá un jalón de orejas desde la dirigencia para evitar que el fuego amigo siga consumiendo a la alcaldía o dejarán correr una operación de desgaste contra una alcaldesa de su propio movimiento?

2. DUDAS. La nueva reforma judicial presentada por el gobierno federal dejó varias preguntas incómodas en el aire. Por ejemplo: ¿los magistrados electorales que hoy siguen en funciones podrán brincar directamente a la boleta para competir en la próxima elección judicial? ¿Quién los obligaría a pedir licencia para no operar desde el cargo: el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, la Cámara de Diputados o su propia consciencia? En los pasillos del Tribunal Electoral ya se mencionan nombres como Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Mónica Soto y Reyes Rodríguez Mondragón. Y mientras tanto, sigue pendiente cubrir la vacante que dejó Janine Otálora. Mucha reforma y mucha narrativa de transformación… pero todavía nadie explica quién pondrá orden dentro del propio árbitro electoral.

Vivo la noticia, para contarle la historia

@juanmapregunta