El pacto silencioso

Xi Jinping y Donald Trump (Maxim Shemetov / POOL/EFE)

La reunión entre Donald Trump y Xi Jinping fue probablemente, el acontecimiento geopolítico más importante del año. Dos potencias que concentran más del 40% del PIB mundial y representan a más de una quinta parte de la población del planeta decidieron sentarse a negociar el futuro del orden internacional.

Desde el primer momento, China dejó claro quién era el anfitrión y cuál era el peso histórico de su civilización. Xi Jinping evitó recibir personalmente a Trump en el aeropuerto, pero le preparó una ceremonia cargada de simbolismo en el Templo del Cielo, construido siglos antes incluso de la existencia de Estados Unidos, como para recordar la importancia y antigüedad de la enorme nación asiática.

Lo más llamativo de la cumbre fue ver a un Trump inusualmente moderado. Sin amenazas, ni estridencias, dejando a un lado el tono agresivo que suele caracterizarlo. El presidente estadounidense llegó a China con la prioridad de hacer negocios y contener riesgos. Lo acompañaron figuras clave del poder corporativo norteamericano, desde los gigantes tecnológicos hasta los líderes financieros e industriales.

El objetivo de Trump fue asegurar acceso al mercado chino, mantener abiertas las cadenas de suministro y garantizar materias primas estratégicas como las tierras raras, fundamentales para la industria de los chips, la inteligencia artificial y la producción tecnológica global.

Xi Jinping, por su parte, busca tiempo y estabilidad. Necesita reducir presiones arancelarias, mantener acceso a tecnología sensible y evitar que la tensión sobre Taiwán escale a un conflicto mayor. El mensaje que envió parece definir una nueva etapa del siglo XXI: “hay suficiente espacio en el mundo para que ambos países prosperen”. Es decir, que Estados Unidos y China deben coexistir en una ambiente basado en el reparto de áreas de influencia antes que en la confrontación directa.

Sin embargo, detrás de esta cordialidad diplomática existe una disputa silenciosa por el control del futuro. Trump necesita resultados internacionales que compensen el desgaste interno provocado por el conflicto con Irán y la caída en su popularidad. China entendió perfectamente esa debilidad y ofreció cooperación en temas sensibles como la presión sobre Teherán, estabilidad en el estrecho de Ormuz y rechazo a un Irán nuclear. China sabe que un conflicto prolongado amenaza el comercio mundial y, por ende, su propia estabilidad económica.

Xi Jinping salió particularmente fortalecido. Ganó tiempo para seguir expandiendo la presencia china en América Latina, África, el Ártico y el Pacífico, mientras fortalece su capacidad militar y tecnológica rumbo al centenario de la República Popular China en 2049. Trump obtuvo acuerdos y una imagen de negociador global, pero Xi consolidó algo mucho más importante, la percepción de que China ya negocia de tú a tú con Estados Unidos.

Para México, esta cumbre tiene implicaciones inmediatas. La renegociación del T-MEC ocurre bajo la sombra de la rivalidad entre EU y China. El equipo encabezado por Marcelo Ebrard enfrenta la presión de evitar que México sea visto como puerta de entrada de productos chinos hacia Norteamérica. Ahí está el verdadero fondo de las tensiones comerciales actuales, particularmente en sectores como el acero y el aluminio, donde Estados Unidos mantiene una posición dura.

La advertencia más importante vino de Xi Jinping al citar la llamada “trampa de Tucídides”, la teoría del historiador griego que explica cómo las guerras suelen surgir cuando una potencia emergente amenaza a la dominante, donde la sangre suele ser el único lenguaje. El mensaje del líder chino anunció al mundo que Estados Unidos deberá decidir si comparte el liderazgo global o se aferra a conservarlo por la fuerza.

Por ahora, ambos gigantes parecen haber optado por administrar la rivalidad antes que precipitar la colisión. Pero la historia demuestra que las grandes potencias rara vez conviven en equilibrio permanente. Y cuando eso ocurre, el resto del mundo, incluido México, termina inevitablemente atrapado entre sus intereses.

@fer_martinezg

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