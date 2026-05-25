Brugada, Heroica defensa de la soberanía

Inauguraron la estación de Tren ligero Ajolote FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

En la mismísima tercera Utopía de la Ciudad de México, nombrada La Heroica, en la ruta de 100 nuevas prometidas por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, inaugurada dominicalmente en el antiguo Deportivo Eduardo Molina, tiene lugar un giro conceptual del espacio urbano en una metrópoli históricamente fragmentada por la segregación.

Ocupa espacio también el mensaje de inclusión y generosidad extendido a la invitada especial, la Consejera Jurídica de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Luisa María Alcalde. Prácticamente la invita a traer su cosas y palabras para acá. La sienta junto a ella en la ceremonia antes un par de miles de personas. Es la oradora principal invitada.

Este proyecto, inundado por miles de visitantes en cuanto se abren las puertas, de más de 100 mil metros cuadrados en la alcaldía Venustiano Carranza, bajo la premisa del tránsito hacia un ecosistema integral de bienestar, cultura y cuidados, es punto de audacia política y de mirada del futuro después de 2030 con abundantes aplausos para Sheinbaum, Brugada y la alcaldesa Evelyn Parra. Y hay un explícito cuidado para y por el obradorismo.

Alcalde reitera la conexión con Andrés Manuel López Obrador. Para quien desplegó la pauta periodística dolosa sugiriendo la presunta caída de la ex dirigente de Morena no hay mucha evidencia del pronóstico negativo. AMLO, en la mirada de ella y de Brugada, es el primer creador, en la CDMX, de aquello que Tomás Moro concibió en el siglo XVI, como un no-lugar, un espejo de la “frescura crítica”, concepto rescatado por la mandataria en su intervención, como aquel espejo cuestionador de las miserias de la Inglaterra Tudor en el caso del filósofo, político y teólogo inglés.

Lo fragmentado y aislado adquiere nueva integración. Como servicios en las utopías y acercamientos en la nueva convergencia política.

Alberca semiolímpica, espacios para la salud mental, un sistema público de cuidados y áreas agroecológicas donde la secretaria Julia Álvarez Icaza regala tortillas de maíz orgánico y carnoso chicharrón para los hambrientos de las 12:50. Destaca el módulo, por primera vez, de Autonomía Económica de las Mujeres de la Secretaría del ramo, liderada por Daptnhe Cuevas, a quien puntualmente menciona la coordinadora del programa, María Elena Esparza Guevara, ante Brugada.

La confiabilidad eficiente del secretario de Obras, Raúl Basulto, es referida una y otra vez. Agradecido el acompañamiento de la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, junto a legisladores locales, federales y un sector representativo del empresariado, destacadamente el presidente de la Canaco, Vicente Gutiérrez Camposeco, en primera fila como lo está Héctor Díaz-Polanco, líder del partido del gobierno.

Sistema Público de Cuidados, lavandería comunitaria, comedores y centros de cuidado infantil. A esta innovación de género se suma la Casa de Vida, un esquema de alojamiento permanente para personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad extrema, un hecho sin precedentes en la política social de la Ciudad de México.

La carga simbólica del complejo se complementa con la elección de su nombre, anclado a la memoria histórica e identidad obrera y popular de la alcaldía, así como de la archicofradía que antes fue residencia de Lecumberri, “lugar de represión” recuerda la Jefa de Gobierno. El ejercicio de reapropiación del espacio se inscribe en un calendario político.

Brugada convoca a la ciudadanía al Monumento a la Revolución para escuchar el mensaje de la Presidenta Sheinbaum con motivo del segundo aniversario de las elecciones del 2 de junio del 2024 y en una previsible plataforma de defensa de la soberanía, desde lo local y lo nacional.

La ciudad del futuro está en un laboratorio de urbanismo social donde la dignidad no se sujeta a la lógica del mercado, ni de la imposición extranjera u otras.