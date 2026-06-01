Un sigle de disidencia y rebeldía

Edgar Morín Una de las claves de que el pensamiento de Morin no perdiera vigencia con el tiempo es que nunca dejó de apostar por "la reforma, la metamorfosis, el diálogo respetuoso", señaló la profesora Lani-Bayle.

El último intelectual militante francés de nuestro tiempo murió este fin de semana a los 104 años de edad, dejando una obra que enseñó las dimensiones de la complejidad del mundo. Edgar Morin fue un teórico del nuevo humanismo planetario. Divulgador cultural y viajero curioso e incansable, atravesó los múltiples territorios de la Tierra, de las diversas culturas y de los territorios de la conciencia haciéndolos dialogar. Pocas figuras han ejercido una influencia tan amplia y transversal como el sociólogo, filósofo, antropólogo y teórico de la complejidad. El pensador francés dedicó más de siete décadas a cuestionar las formas simplificadoras del conocimiento y a construir una nueva manera de pensar la realidad. Su legado intelectual y político constituye una de las contribuciones más importantes para comprender un mundo caracterizado por la incertidumbre, la interdependencia y las crisis globales.

Edgar Morin fue testigo privilegiado de algunos de los acontecimientos más decisivos de la historia contemporánea desde el ascenso de los totalitarismos, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría hasta la globalización y la revolución digital. Estas experiencias históricas marcaron profundamente su obra. También participó en la Resistencia francesa contra la ocupación nazi y desarrolló una temprana sensibilidad hacia los peligros de las ideologías cerradas y los dogmatismos políticos. Desde entonces, su pensamiento se orientó hacia la defensa de la autonomía crítica, la democracia y el humanismo. Su contribución más conocida es la formulación de la teoría del pensamiento complejo. Frente a una tradición intelectual que fragmentaba la realidad en disciplinas aisladas y explicaciones unidimensionales, el pensador francés propuso comprender los fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales como sistemas interconectados.

Consideraba que uno de los principales problemas de la modernidad es que conocemos cada vez más sobre los aspectos particulares de la realidad, pero entendemos cada vez menos el conjunto. Agregaba que la especialización extrema genera conocimientos precisos, aunque incapaces de explicar los vínculos entre los distintos fenómenos. En este sentido, la complejidad no significa confusión ni relativismo. Significa reconocer que la realidad está formada por relaciones múltiples, contradicciones, incertidumbres y procesos de retroalimentación. Por lo tanto, sostenía que comprender exige conectar, contextualizar y relacionar. Asimismo, desarrolló una nueva epistemología destinada a superar la separación artificial entre naturaleza, sociedad, cultura y política. Su propuesta busca reunir

aquello que el pensamiento moderno había fragmentado. El legado del pensador francés no es solo filosófico, sino también profundamente político.

Sostiene que los problemas contemporáneos ya no pueden abordarse solamente desde perspectivas nacionales o sectoriales. El cambio climático, las migraciones, las pandemias, la desigualdad global y las transformaciones tecnológicas son desafíos que trascienden las fronteras estatales. Por ello, impulsó la idea de una “política de la humanidad”, basada en la conciencia de que compartimos un destino común como especie. Esta perspectiva no implica eliminar las diferencias culturales o nacionales, sino reconocer que la supervivencia colectiva depende de la cooperación entre los pueblos y naciones. En una época dominada por nacionalismos excluyentes y polarizaciones extremas, su pensamiento reivindica la necesidad de construir formas de solidaridad planetaria. La humanidad, afirmaba, debe aprender a pensarse como una comunidad de destino.

Fue también un firme defensor de la democracia. Entendía que este sistema no es un ordenamiento perfecto sino un régimen permanentemente inacabado. A diferencia de los proyectos políticos que prometen soluciones definitivas, consideraba que la democracia posee la virtud de reconocer la incertidumbre y permitir la coexistencia de perspectivas diversas. Así, la democracia representa una organización política compatible con la complejidad social. Mientras los regímenes autoritarios buscan imponer una única verdad, la democracia acepta la pluralidad, el debate y la crítica. Considera que la transformación política comienza con una transformación intelectual: ninguna reforma institucional será suficiente si no cambia la forma en que las personas comprenden el mundo.