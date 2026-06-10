¿Rodará tranquilamente la pelota?

Poco antes del campeonato mundial de fútbol realizado en la capital mexicana en el año 1986, de repente recibí instrucciones para aceptar un servicio especializado de seguridad en Zoológico de Chapultepec-CdMx, en aquellos tiempos bajo mi Dirección. Pregunté sin mayor apuro la razón de la medida y realmente no me dieron alguna que me alertara o que siquiera me diera un hilo de donde jalar. Sin embargo, fue así como empezó una nueva rutina temporal de ingreso a las instalaciones, misma que incluía que los autos fueran meticulosamente revisados antes de ingresar siquiera una de sus llantas al estacionamiento. Luego, pues, se recorría su parte baja con espejos, siendo mi pupú, por obvias razones, el que los oficiales revisaban con mayor detenimiento. En ningún momento objeté una decisión oficial de tal envergadura, peeeero, resulta que ya pasado el evento futbolero vine a enterarme de que se había temido un atentado a nuestros famosísimos panditas, ya con varios nacimientos exitosos. GAD no pasó nada y todo quedó en anécdota y en una estupenda foto que tomé al jovencísimo LIANGLIANG jugueteando con el balón representativo. No la encontré de momento para compartirla. Estoy en plena mudanza y a saber en qué caja quedó, pero…

“No hay nada que festejar”: madres buscadoras marchan en CDMX (Alberto Roa)

Inicié con tal recuerdo porque justo hoy, y por tercera ocasión en la capital mexicana, se llevará a cabo LA INAUGURACIÓN de otro MUNDIAL; de esa copa tan ambicionada y esta vez asimismo tan amenazada con manifestaciones de diversa índole para exigir cumplimientos al gobierno federal y pronunciar reclamos al local bajo la premisa de que pueda rodar la pelota sin conflicto Para esto, anunciaron que se unirán a los siempre rijosos maestros y maestras de la CNTE los colectivos de madres buscadoras; familiares de los miles de desaparecidos; los desplazados; quienes reclaman seguridad; los transportistas acosados por el “crimen organizado”; organizaciones campesinas presas de la extorsión; los pensionados de la Comisión Federal de Electricidad y de PEMEX; trabajadores de la salud pública y también, sí, quienes son voz y presencia de Los Franciscanitos, asunto este último que nuevamente trataron de controlar ayer con un pedorro comunicado que sin el respaldo de precisas firmas de funcionarios identificables fue emitido en RR. SS. conjuntamente por la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno (no se rían, así es la denominación) y la Secretaría del Medio Ambiente, en respuesta, ¡claro!, al público y contundente reclamo que el pasado martes y a voz en cuello les hiciera Gina Rivara, presidenta del Patronado del Refugio Franciscano, A. C., al haber suspendido unilateralmente las “mesas de diálogo” (que nunca terminaré de entender) para resolver cualquier desajuste que esté impidiendo el regreso de los perritos y gatitos a su legítimo e histórico lugar cuajimalpense, lo que según la referida y el propio abogado del RF dieron por un hecho casi a punto de darse, pero por lo visto… a doña Clara Brugada eso de mentir, engañar y entretener mal empleando para ello a sus subordinados se le da muy bien y en lugar de haber evitado que un problema tan fácil de solucionar escalara al grado que escaló, se entercó en hacerlo mucho más grande y notorio que el mismo problema que se suscitó “entre particulares”, porque además, ha de saberse y en-ten-der-se que con todo y haberse obtenido judicialmente la restitución del predio (por supuesto impugnada de inmediato por la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, IAP y en eso se está), la intención de la añeja y experimentada organización protectora, icono de la CdMx, no es quedarse con el terreno pese a toda la ilegalidad que se movió bajo el amparo del gobierno para despojarlos, sino que van exclusivamente por la recuperación a goteo de sus criaturas sobrevivientes a la masacre de que fueron objeto durante su despojo, traslado y actual encierro, para una vez ahí, en SU HOGAR, y en absoluto respeto al esfuerzo y aportaciones de una numerosísima ciudadanía solidaria que con sus propios recursos y mano de obra rehabilitó y hermoseó esas instalaciones, ir reajustando las manadas mientras… como resultaría y debe ser obligado… la FAH le pone barda y demás infraestructura básica al terreno que ya se tiene en Texcoco, sin requerir jaulas de supuesto diseño internacional tan terribles como las que financiaron en la Brigada de Vigilancia Animal y eso a estas alturas, créaseme, hubiera salido mucho más económico tanto en dinero como en el desgaste político y personal de la Jefa de Gobierno que terminará su periodo bien ricarda, sí, pero con esa mala carga en su haber. Y es que no se entiende su terquedad cuando ella misma afirmó que mientras esté al frente de la Capital no se extenderá ninguna autorización para desarrollo habitacional o de otra índole en ese espacio, luego entonces para qué tanto pex, alboroto y prisa no sólo para negar a los animales toda posibilidad de volver a casa, sino buscando quedárselos a modo de auténtico y vil robo para seguidamente soltárselos a la FAH, cuyo trabajo ha sido siempre matarlos e incluso patrocinar las matanzas oficiales y ¡vénganmelo a negar! , porque nada de que los darían en adopción, inclusive al extranjero, cuyas comadres hacen lo mismo. Baste ver los que tienen a la espera y que van eliminando si a cierto tiempo no salen en adopción comprada o los que están en la BVA ya liberados o los peregrinos de AgAtAn para entender su enorme falsedad y la complejidad de la adopción, especialmente mientras no se prohíba terminantemente y por un tiempo pertinente la reproducción y venta de lomitos y michis. Pero… permítaseme seguir con Los Franciscanitos, a quienes de cara a la sociedad fue el gobierno… léase Clara Brugada Molina… quien los revictimizó, provocando cientos de prematuras y crueles muertes, manteniendo a los supervivientes en mazmorras sin la atención perronalizada de que disponían. Lo anterior, además, provocando el desvío del objeto de la BVA-SSC, convertida ahora en bodega de animales de toda especie. Ahí está la más reciente remisión de los 17 patos desalojados del dizque Parque Ecológico Huayamilpas mientras dura su supuesta rehabilitación. Si acaso, ahí les pondrán tinajas del bienestar para que a ratos naden en instalación que carece de riguroso sistema hidro-sanitario que tanto exigen al Franciscano.

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