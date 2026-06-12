Carrera magisterial estilo UNAM

Salón de clases de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México)

Ya con el panorama completo de la negociación CNTE-Gobierno Federal, la propuesta oficial ha resultado ser un dardo envenenado contra líderes magisteriales de Oaxaca, Chiapas y Guerrero que ya se veían en control absoluto de las plazas laborales.

Y no, la propuesta presentada en la mesa de negociación está destinada, según lo dicho por la propia presidenta, a evitar los excesos (y maltrato laboral) que implicó la reforma educativa de Peña Nieto. Pero también, explícitamente, cerró la puerta a que las plazas de docentes sean hereditarias o destinadas al mejor postor.

En el plantón de la CNTE en el centro de la ciudad y en las asambleas nocturnas ha quedado claro que hay maestros que ven en esto una solución de fondo a su futuro: que su capacidad sea evaluada para conseguir mejoras salariales y que eso no pase por la discrecionalidad de su líder sindical.

Nada mal.

Bloque negro, minúsculo

Las marchas desarrolladas ayer no registraron problemas mayores con la excepción del punto en el que se presentó el llamado bloque negro.

¿Qué representan estas dos o tres decenas de encapuchados? Absolutamente nada.

Las madres buscadoras sortearon vallas y finalmente colocaron sus carteles en una zona próxima al estadio. La presencia de las buscadoras en Jalisco y CDMX será una de las marchas distintivas del mundial; la CNTE, ya metida ahora sí en una negociación, se portó bastante decente (habrá que despintar algunos autos oficiales y ya).

Y, en cuanto a la población en general, clarísimamente el ánimo futbolero finalmente se encendió.

La violencia sin sentido, en ese contexto, no representa más que a quien la ejecuta. Y eso quedó claro ayer.

Error grave e innecesario

Y justamente porque el tema de desaparecidos será una huella social en el Mundial 2026, ha resultado un error gravísimo e innecesario que colectivas de buscadoras jaliscienses recibieran apoyo para trasladarse a la Ciudad de México.

El Gobierno Federal marcó el faul (por usar un término futbolero) sin mencionar al responsable. Pero tratándose de Jalisco, el estado que lucha por entretejer su nueva normalidad después de la muerte del sanguinario Mencho, el financiamiento para asistir a una protesta en la capital del país no podía pasar desapercibido.

Si fue una instancia de gobierno estatal, no hay manera administrativa de justificarlo; si es un apoyo “civil”, el asunto es todavía peor y camina en contra de las propias madres buscadoras.

¿Y el apoyo?

Coahuila es el laboratorio de la oposición, pero también la sala de revisión de Morena a un examen que no pasó. Los candidatos al Congreso local comienzan a levantar la voz sobre lo que llaman “abandono” de su dirigencia nacional.

Nada de hablar de fraude, incluso se señala, porque lo que pasó, una estruendosa derrota, sólo se explica por lo que dejó de hacer el partido.

Nuevamente sale a relucir el nombre de Andy López Beltrán, quien se encargó de la estrategia electoral y que ni siquiera estaba ya en su puesto el día de la elección.

Y en Durango, algo suena

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, empieza a aparecer un día sí y otro también, en los pronósticos de futuras acusaciones por presuntos vínculos con operaciones del narco.

Durango es muchas veces olvidado, pero en su territorio se asientan áreas de operación estratégica del tráfico de drogas y lavado de activos de origen ilícito.

Nos dicen que antes de que acabe el mes habrá más noticias.