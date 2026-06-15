Cuando despertó, México seguía allí…

Marchas contra el Mundial Diversos colectivos y organizaciones realizaron manifestaciones en los alrededores del Estadio Azteca. (Lucía Flores, Obturador)

De los ecos de la canción festiva en el estadio ya no iba quedando nada, ni siquiera el sordo rumor de un eco insuficiente. La algarabía, el alarido y la pachanga no dieron para más, ni en el Fan Fest de Gustavo Madero y mucho menos en el Zócalo de la ausencia presidencial. La lluvia llegó a lavar la euforia y empapar las plumas de oro en la Columna a la Independencia. El ángel no aplaude.

Los silbidos se trasladaron a otra parte. A frenar la gira Ejecutiva a Zacatecas, por ejemplo.

Volvieron las exigencias de los maestros insaciables, parte indispensable del enorme presupuesto educativo, gran tajada irrenunciable. Regresaron las demandas y la discordia.

Mientras el viento barría con las bolsas y los vasos de cartón vacíos de cerveza en el Azteca, el mal sino seguía cobrando su cuota de asesinatos y tragedias; el alcalde de San Miguel Amatitlán (PAN), Oaxaca, José Ángel Bravo Martínez, fue asesinado a las puertas de su casa tras haber solicitado protección al gobierno de Salomón Jara, sin conseguirla.

Total, ¿cuánto es tantito si con este ya van once alcaldes y otros funcionarios públicos ultimados durante este gobierno?, no es para tanto, así pues ni se aflija ni se afloje diría la voz irresponsable como en la Sinaloa del gobierno meserito donde la diputada local Paola Gárate encuentra de pronto, a la entrada de su puerta, una corona de difuntos como florida advertencia de la fúnebre condición por venirle si persiste en su persistencia persistente de criticar al supremo, porque ¿cómo se le ocurrió denunciar hace ya meses al señor general Mérida quien goza de la mejor reputación en las Fuerzas Armadas y fuera de ellas?. No hay derecho, pues, de ser así de quejicosa y cuando pide guardia y custodia, la H. Autoridad, con incurable displicencia le manda decir, no hay elementos de protección, pero si tiene miedo, llame, nosotros vamos.

Un relato recientemente publicado sobre la vida de esta mujer nos dice ahora:

“Ella quería contarme (Penniley Ramírez) sobre la noche infame que vivió en junio de 2021, cuando era candidata a diputada local por el PRI.

“Durante la noche antes de la elección de Rubén Rocha a gobernador, unos hombres secuestraron a Gárate. Cuando nos vimos, me contó esas horas terribles. Su cuerpo aplastado en el asiento trasero de un auto, los criminales manejando por la ciudad, las amenazas y el pavor. Y luego, la conversación que sostuvo con quien le pareció un jefe.

“El hombre hablaba con un tono apacible mientras Gárate respiraba con dificultad, con la cabeza amarrada con cinta, en una bolsa. Él le explicó entonces que todo estaba bien; solo estaban apoyando la elección de Rocha y asegurándose de que todo saliera como el cártel quería.

“Cuando nos vimos, Gárate me contó que había denunciado el secuestro. Obtuve los documentos de una solicitud de asesoría legal para presentar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero la solicitud no prosperó. Nadie la contactó nunca”. La contactaron quienes dejaron las flores de su entierro.

Sobreviviente de la nacoelección de Sinaloa, la diputada Gárate hoy pasa por otro calvario. Inerme y desamparada recibe la advertencia, la amenaza, la intimidación. Y en ese estado de ánimo ni se pone la verde, ni se entera, ni le llegan las sabias palabras oficiales: la imagen de México es la viva imagen de la felicidad y la sonrisa.

Como dice mi gran Perro Bermúdez cuando alguien borda en el césped una jugada “versallesca”: ¡qué bonito es lo bonito!

Pero la belleza, la felicidad y la alegría no son para todos.

Estos son los otros alcaldes y ediles asesinados recientemente en México. Todos durante esta dichosa administración y en varios estados de la alegre República Mexicana.

“1.- Alejandro Arcos Catalán (Chilpancingo, Guerrero): Fue electo presidente municipal y asumió a finales de septiembre de 2024; fue asesinado pocos días después, el 6 de octubre de 2024.

“2.-Román Ruiz Bohórquez (Candelaria Loxicha, Oaxaca): Reportes locales señalan que el presidente municipal fue atacado en su domicilio y murió el 15 de octubre de 2024.

“3.- Jesús Franco Lárraga (Tancanhuitz, San Luis Potosí): El alcalde que pertenecía al partido político Morena fue asesinado en diciembre de 2024.

“4.- Mario Hernández García (Santiago Amoltepec, Oaxaca): La cobertura local reportó que el presidente municipal fue emboscado y asesinado en mayo de 2025, junto con policías que lo acompañaban.

“5.- Isaías Rojas Ramírez (Metlatónoc, Guerrero): El presidente municipal falleció tras un intento de asalto y recibir atención médica; su deceso fue confirmado por autoridades en junio de 2025.

“6.- Yolanda Sánchez Figueroa (Cotija, Michoacán): En 2023 fue secuestrada y posteriormente liberada; en los primeros días de junio del 2025 fue asesinada de manera violenta.

“7.-Salvador Bastida García (Tacámbaro, Michoacán): El presidente municipal fue atacado y murió por heridas de bala el 5 de junio de 2025.

“8.-Acasio Flores Guerrero (Malinaltepec, Guerrero): La prensa local documentó su asesinato luego de ser retenido y asesinado el 21 de julio del 2025.

“9.- Miguel Bahena Solórzano (Pisaflores, Hidalgo): El presidente municipal fue asesinado el 20 de octubre de 2025; la investigación ha llevado ya a detenciones.

“10.- Carlos Manzo Rodríguez (Uruapan, Michoacán): Fue atacado durante las celebraciones del Día de Muertos y murió por heridas de bala el 1 de noviembre de 2025”.

Pero no detengamos la vista ni prestemos tanta atención a estos crímenes seguramente ejecutados por quienes quieren la mala ventura de nuestro lindo país y cuya conducta los llevará a la desgracia según sabia observación de nuestra presidenta.

Si actuar contra México es segura convocatoria al mal destino (vaya desatino), los políticos estadounidenses perderán pronto su cita con la felicidad. Las veladas amenazas de hace unos días así nos lo hacen suponer.

“Este sábado (13), un alto funcionario del Gobierno de Estados Unidos aseguró que el abatimiento de “Niño” Guerrero, jefe del Tren de Aragua en Venezuela, “envía un mensaje claro a América Latina” sobre el papel del presidente Donald Trump frente al narcotráfico.

“En un mensaje en X, Patrick Weaver, subjefe de gabinete del secretario de Defensa, Pete Hegseth, señaló que “no hay refugio para los narcoterroristas en el hemisferio”.

“El criminal, quien era buscado y acusado por el Departamento de Justicia de “ordenar, dirigir y facilitar actos de terrorismo y violencia en Estados Unidos”, fue asesinado durante operación militar de EE. UU. en coordinación con el régimen de Delcy Rodríguez en Venezuela.

“La denominada banda transnacional Tren de Aragua fue designada como organización terrorista por Estados Unidos.

Aunque fue fundada en territorio venezolano, también opera en Colombia, Perú y Chile.

“La muerte de su cabecilla fue confirmada el viernes por el presidente Donald Trump, quien aseguró que el Comando Sur de Estados Unidos había realizado un ataque “rápido y letal” contra el jefe del Tren de Aragua en territorio venezolano.

“Posteriormente, el régimen chavista confirmó que Héctor Rusthenford Guerrero Flores había sido “neutralizado” y que hubo “enfrentamientos” con integrantes de “estructuras de delincuencia organizada” en el sureste del estado Bolívar.

Al momento de su muerte, Washington mantenía activa una recompensa de hasta cinco millones de dólares por cualquier información que permitiera su captura”.

Obviamente la advertencia contra América Latina incluye a México. Un ataque de esa naturaleza sobre Sinaloa, Durango, Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas, Chiapas, Oaxaca u otros estados donde operan cárteles criminales, resulta difícil en cualquier momento. Pero más impensable parece durante el mundial de Fútbol de Norteamérica, considerado México, junto con Canadá, parte importante de esa región del mundo.

Ya cuando acabe el mundial FIFA, sería menos difícil considerarlo. Estos son días consagrados a los dioses del estadio.

Después, ya veremos.

Por ahora en nuestra relación con Estados Unidos lo peor podría ser jugar contra ellos.

Vistos los juegos inaugurales de ambos equipos, “la poderosa escuadra del Vasco” no les serviría a los gringos ni para un entrenamiento.