Todo cae por su propio peso

Nancy Nápoles Pacheco Alcaldesa que fingió su secuestro. (cuartoscuro)

Pues los amigos periodistas locales de Tenancingo lo vaticinaron, tuvieron razón y ganaron la partida. “Todo caerá por su propio peso”, señalaron en relación a la alcaldesa Nancy Nápoles quien mantenía una disputa con ellos por señalarle manejos indebidos.

Y sí, la alcaldesa cayó. Y la investigación sobre manejos indebidos quedó en segundo lugar luego de los indicios descubiertos por la Fiscalía de Edomex de que la alcaldesa fingió un secuestro (del que el rescate, muy real, serviría para tapar hoyos financieros en el municipio).

La alcaldesa demandó a los periodistas por “afectación sicológica”, solicitaba indemnización de 125 mil pesos y, para validar su dicho, presentó un peritaje psicológico.

Ante ello, la presunta afectada pide 125 mil pesos a cada comunicador como reparación del daño. Y pues, sí, de que la alcaldesa traía cosas en la cabeza que le debían quitar el sueño, de eso no hay duda.

Coyoacán, alcalde popular, sin sucesor

Giovani Gutiérrez es un alcalde popular con un problema: no tiene heredero. Su capacidad para mantener la alcaldía en manos de la oposición no se proyecta hacia una continuidad emanada de los partidos que lo respaldaron para su primer triunfo y su posterior (y cómoda) reelección.

Los morenistas locales no parecen, como en otras latitudes, rivales imbatibles, pero tienen la maquinaria oficialista a su favor.

En tanto, según se escucha entre los allegados del alcalde, PRI, PAN y los restos del PRD parecen dormir el sueño de los justos, inmóviles, sin planes y sin personalidades de peso.

Ariadna y la buena imagen del partido

Ariadna Montiel reiteró hace un par de días que las encuestas morenistas serán fiables, pero volvió a apuntar hacia una de las secciones de la consulta a la ciudadanía a la que no se le solía hacer mucho caso: la buena imagen del candidato o candidata.

Es muy probable que conforme vayan apareciendo este tipo de mediciones estadísticas, se haga más evidente que Morena debe hacer hincapié en que la buena fama, la ausencia de escándalos y, de plano, la desvinculación absoluta a nexos turbios debe ser una carta de presentación obligada.

Esto porque el problema ya no es sólo asunto de los candidatos, sino del lento pero inexorable hundimiento del apoyo popular que Morena y sus gobierno tienen hoy en día.

Después de la invasión colombiana

Vale la pena reiterar lo jubilosa que fue la invasión colombiana a la Ciudad de México. Nos comenta alguien que sabe y lo vivió, que algo así sólo tiene un antecedente notable aquella vez que se organizó una velada literaria con García Márquez y con Álvaro Mutis.

Los colombianos se apoderaron del Palacio de Bellas Artes y lo llevaron de parnaso de la cultura nacional a sede, extraordinaria e inolvidable, de la cumbia y los vallenatos.

Turismo comunitario y buena prensa

Ya dio resultados la alianza celebrada entre el Fonatur, que dirige Sebastián Ramírez Mendoza, y el Tecnológico Nacional de México, encabezado por Ramón Jiménez López, pues luego del convenio de noviembre pasado para capacitar a prestadores de servicios turísticos comunitarios de 15 entidades, esta semana se entregaron los primeros Distintivos.

Nos cuentan que la labor de Ramírez Mendoza fue muy reconocida en Oaxaca.

Lo más importante de esta alianza fue que los prestadores de servicios tuvieron eco en una demanda muy sentida: que las capacitaciones no fueran tan costosas, y vaya que los ayudaron hasta casi dejárselas gratuitas y con ello se saldó una deuda histórica.

Los nuevos partidos políticos

El INE deberá recordar a muchas organizaciones suspirantes de registro que una cosa es cumplir preliminarmente con asambleas y afiliaciones, y otra el registro definitivo. El asunto es que algunos adelantados ya están mandando hacer membretes, logos, papelería o incluso reparten posiciones.

Hoy podría darse un paso para aclarar las cosas si el Consejo General del INE aborda el tema de la fiscalización, un tema vital para blindar a la democracia mexicana.

Detrás de los números hay meses de revisión técnica, procedimientos en curso, observaciones, expedientes en sustanciación y resoluciones pendientes que todavía deben pasar por el tamiz institucional.