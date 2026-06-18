La ecología, la desigualdad y una nueva alianza con la Tierra

Bosque (Andrea Murcia Monsivais)

Durante mucho tiempo se nos enseñó a pensar que la crisis ecológica era consecuencia de una abstracción llamada “la humanidad”. Según esta narrativa, todos los seres humanos seríamos igualmente responsables de la degradación ambiental que amenaza los equilibrios planetarios. Sin embargo, una mirada más rigurosa, ética e históricamente situada obliga a matizar esa afirmación. No es la humanidad en cuanto tal la que ha llevado a los ecosistemas a una situación crítica. Son, sobre todo, determinados modelos de producción, acumulación y consumo, concentrados en regiones específicas del planeta y en grupos sociales de ingresos extraordinariamente elevados, los que explican una parte sustancial del deterioro ambiental contemporáneo.

La huella ecológica de un habitante promedio de los sectores más ricos del mundo resulta incomparablemente mayor que la de miles de millones de personas que sobreviven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. El problema radica sustancialmente entonces en la forma profundamente desigual en que se distribuyen los beneficios del crecimiento económico y, sobre todo, los costos ambientales que éste genera. La lógica del lujo extremo, del consumo ostentoso y del desperdicio sistemático se ha convertido en uno de los rasgos más característicos de nuestra civilización, la que continúa identificando linealmente el bienestar con la acumulación ilimitada de bienes materiales.

Es cierto que la presión sobre los recursos naturales guarda una relación evidente con la magnitud de la población mundial. Cada ser humano requiere alimentos, energía, agua, vivienda y movilidad. Sin embargo, las tendencias demográficas del siglo XXI parecen indicar que la humanidad se aproxima a un punto de inflexión histórico. Las proyecciones de las Naciones Unidas sugieren que el crecimiento poblacional global podría desacelerarse de manera significativa hacia mediados de siglo, e incluso iniciar una fase de descenso durante la segunda mitad del siglo XXI, impulsada por la reducción sostenida de las tasas de fecundidad en numerosas regiones del mundo.

Pero la transición demográfica no ocurre de manera homogénea. India continuará incrementando su población durante varias décadas más. China, por el contrario, enfrenta ya un proceso acelerado de envejecimiento y reducción demográfica que podría transformar profundamente su estructura económica y geopolítica. Estados Unidos, mientras tanto, mantendría una población relativamente estable gracias a la inmigración y a dinámicas sociales distintas. Lo significativo es que el país cuya economía continúa exhibiendo algunos de los patrones de consumo más intensivos en recursos naturales del planeta no experimentará, previsiblemente, una disminución poblacional comparable a la de otras grandes potencias.

Desde una perspectiva ecológica, esta realidad obliga a cuestionar las interpretaciones simplistas que atribuyen la crisis ambiental exclusivamente al crecimiento demográfico. El desafío no consiste únicamente en cuántos somos, sino en cómo vivimos, cómo producimos, cómo consumimos y cómo distribuimos la riqueza. Un mundo con menos habitantes podría seguir siendo ecológicamente inviable si mantiene intactas las estructuras de acumulación que incentivan el despilfarro energético, la obsolescencia programada, la extracción ilimitada de materiales y la concentración extrema de la riqueza.

Por ello, los cambios demográficos no deben interpretarse como una garantía de sostenibilidad futura. Incluso en escenarios de estabilización poblacional, las desigualdades globales podrían intensificarse. Resulta difícil ignorar el carácter moralmente perturbador de una época en la que la riqueza individual alcanza magnitudes que desafían toda referencia histórica.

Nuestra crisis ecológica es, antes que nada, una crisis civilizatoria; pues estamos ante una forma de habitar el mundo, fundada en la ilusión de que la naturaleza existe como una reserva inagotable de recursos disponibles para la apropiación humana. Esa ilusión ha permitido construir una economía capaz de producir abundancia para algunos mientras multiplica vulnerabilidades para muchos otros.

Félix Guattari advertía que la cuestión ecológica no puede reducirse a los ecosistemas naturales. Existe también una ecología social y una ecología mental. Las formas de consumo, las subjetividades que alimentan el deseo de acumulación y las instituciones que legitiman la desigualdad forman parte del mismo entramado.

En ese sentido, la reflexión de Donna Haraway tiene una pertinencia mayor. La autora ha cuestionado persistentemente la separación moderna entre humanidad y naturaleza. Durante siglos hemos actuado como si existiera una frontera ontológica entre lo humano y el resto de la vida. Como si la naturaleza constituyera una exterioridad frente a la cual los seres humanos pudiéramos situarnos como administradores. Sin embargo, somos naturaleza reflexionando sobre sí misma. Somos organismos biológicos, dependientes de redes ecológicas complejas, inseparables de los sistemas que hacen posible nuestra existencia.

La gran tarea ética del siglo XXI consiste precisamente en reconstruir esa conciencia de pertenencia. Comprender que la Tierra es una comunidad de vida. Que los animales, las plantas, los ríos, los océanos y los ecosistemas no constituyen instrumentos para la expansión económica. Que la justicia ambiental es inseparable de la justicia social. Y que la sostenibilidad exige una transformación profunda de nuestras categorías morales y políticas.

La desaceleración demográfica que probablemente caracterizará las próximas décadas abre una ventana histórica singular. Pero esa oportunidad sólo podrá aprovecharse si se acompaña de cambios radicales en los patrones de acumulación, producción y consumo. De otro modo, incluso una humanidad numéricamente menor podría continuar devastando los sistemas ecológicos de los que depende.

La pregunta decisiva, entonces, es qué tipo de civilización queremos ser y llegar a ser. Porque el destino de la Tierra no depende necesariamente del número humanos que la habiten, sino, ante todo, de la sabiduría con que aprendamos a reconocernos como un eslabón más en la compleja trama de vida que la conforma.

Investigador del PUED-UNAM