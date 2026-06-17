Haikú y educación cívica

Ernesto Ramos Mega

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) impulsa el Taller de haikú para jóvenes como una alternativa para fomentar la educación cívica. La iniciativa se basa en observar el entorno, nombrar lo que sucede y expresar brevemente aspectos de la vida cotidiana. A través de la escritura, los jóvenes pueden identificar situaciones de convivencia, desigualdad, participación, solidaridad o conflicto que suelen pasar desapercibidas en la rutina diaria.

El haikú ofrece una herramienta concreta, las frases breves y concisas. En vez de partir de conceptos abstractos, el taller propone comenzar con escenas reales del espacio público y comunitario. Así, la educación cívica no se limita a explicar normas o instituciones, sino que se relaciona con la capacidad de observar, sintetizar y reflexionar sobre la vida en la ciudad.

En este contexto, el IECM promueve una iniciativa que vincula la escritura breve con la formación ciudadana. El objetivo principal es emplear el género literario de origen japonés, para fomentar la observación crítica, el pensamiento sintético y la reflexión sobre la vida pública.

Esta propuesta no busca transformar una actividad literaria en una clase de civismo, sino utilizar una herramienta expresiva para analizar con mayor detenimiento la realidad social.

El taller propone una adaptación denominada “haikú cívico”. A diferencia del tradicional, enfocado principalmente en la naturaleza y en la captura de un instante, esta variante se orienta a la observación de momentos de la realidad social, como el uso de una calle, una práctica comunitaria, una situación de desigualdad, una forma de convivencia, un acto de solidaridad o un problema del espacio común. La brevedad exige seleccionar, ordenar y precisar, lo cual aporta un valor pedagógico significativo.

En un contexto caracterizado por mensajes extensos, dispersos y frecuentemente poco reflexivos, la escritura concisa puede constituir un ejercicio de responsabilidad. El haikú requiere observar antes de emitir una opinión, distinguir lo esencial de lo accesorio y sintetizar sin incurrir en simplificaciones excesivas. Estas habilidades resultan valiosas para la educación cívica, ya que la ciudadanía no solo demanda información, sino también la capacidad de interpretar el entorno.

La iniciativa posee, además, una dimensión institucional significativa. No se concibe únicamente como una actividad aislada para un grupo de jóvenes, sino que también incluye la participación de personal de órganos desconcentrados del IECM, con el objetivo de proporcionar herramientas para su replicación en diversos territorios de la Ciudad de México. Esta estrategia permite ampliar el alcance de la intervención y vincularla con contextos comunitarios específicos.

La formación ciudadana orientada a jóvenes debe evitar dos extremos: asumir que la simple explicación de normas es suficiente para fomentar la participación, y considerar que cualquier actividad creativa, por sí sola, genera competencias cívicas. Entre estos polos, la tarea institucional consiste en diseñar experiencias educativas con objetivos claros, metodologías definidas y resultados verificables.

En este contexto, el taller tiene como objetivo que las personas participantes identifiquen valores democráticos aplicados a situaciones reales de su entorno, desarrollen habilidades de expresión escrita y oral, observen problemáticas del espacio público y produzcan textos susceptibles de integrarse en una antología digital.

La democracia requiere de palabras para describir los acontecimientos, señalar problemas, expresar desacuerdos y construir comunidad. Cuando las personas jóvenes encuentran formas propias de nombrar su entorno, se genera una posibilidad de participación menos abstracta y más vinculada a su experiencia.

El haikú cívico no reemplaza otras formas de educación ciudadana ni pretende, por sí solo, resolver los problemas de participación juvenil. Su utilidad radica en ofrecer una metodología concreta que vincule la observación, la palabra y la reflexión con la vida democrática. Esta conexión resulta fundamental para que la educación cívica trascienda el discurso y se aproxime a la práctica cotidiana.

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