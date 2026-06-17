¿Juega Hank en Baja California?

Elecciones (Instituto Nacional Electoral)

No hay seguridad, pero el apellido Hank podría aparecerse en las elecciones del próximo año y no en la candidatura que sonaría más obvia a los analistas políticos, sino porque 2027 marcaría un relevo generacional en el clan que se ha mantenido vigente en la política nacional desde 1950.

La duda sobre esta incursión estriba en que, a diferencia de otros personajes que se ven urgidos de oportunidades para convertirse en candidatos, en el caso referido la prioridad es hacerlo cuando las condiciones sean las más convenientes. No corre prisa.

Mudanza del ISSSTE

Luego de pasar algunos sustos por plafones caídos durante las lluvias, la delegación del ISSSTE al norte de la CDMX, la más grande porque absorbe a buena parte de las dependencias del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad, ha logrado asentarse en sus nuevas instalaciones por la colonia Escandón.

Luego de rumores sobre los motivos de este cambio que no significó ahorro alguno al dejar las instalaciones de Reforma (más cercanas a los derechohabientes que realizan trámites), la verdad ha comenzado a aparecer: antiguo arrendatario que no reparaba elevadores y otros deterioros de instalaciones, además de problemas en el cálculo de pago de luz en un edificio que el ISSSTE no ocupaba completo.

Un buena noticia para el PAN

En Durando, un estado donde la oposición aún tiene peso, los panistas lograron sumar a sus filas la regidora de la capital estatal Gloria Arreola. La activista había sido incorporada a Movimiento Ciudadano antes de las últimas elecciones, es decir, era una externa que, según señaló la propia Arreola, había encontrado en el partido naranja una plataforma para promover sus convicciones.

El distanciamiento con MC se da en razón de lo que, desde el centro del país, está llegando como directrices al comité estatal. Arreola señala que encontró apertura en el PAN a acoger postulados ciudadanos, así que es de las primeras en acogerse al llamado de la dirigencia nacional blanquiazul a sumar ideales y propósitos al ideario tradicional del partido.

Con este movimiento, el partido blanquiazul suma 5 regidores en el Cabildo capitalino, es decir, la tercera parte de los votos en un gobierno que encabeza José Antonio “Toño” Ochoa Rodríguez.

A escala nacional, 25 de junio, clave para el panismo

Nos han comentado que el 25 de junio próximo será trascendental para el futuro del PAN. Acción Nacional regresa a la palestra política nacional para presentar “Soluciones para México”, una serie de propuestas priorizadas con las que deberá mostrarse que el partido que fue referente de la oposición en la era de la hegemonía priista, está ahora trabajando seriamente para retomar ese papel bajo la preponderancia de los morenistas.

La relevancia del evento es que, sin duda, habrá que medir la fuerza blanquiazul y su capacidad de atraer externos (como en el caso de Durango) y determinar así la ruta a seguir para las elecciones intermedias de 2027.

Jorge Romero ya ha apostado por la incorporación de agendas ciudadanas al partido, así que habrá que ver si las “Soluciones para México” logran amalgamar una respuesta para las preocupaciones (que hay y muchas) que han sembrando en los gobiernos 4T.