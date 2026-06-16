No va Maynez para Zacatecas

Jorge Álvarez Máynez (Daniel Augusto)

En Movimiento Ciudadano han decidido no quemar la carta de Jorge Álvarez Máynez en la contienda zacatecana. En efecto, el candidato a gobernador tendrá que surgir en los próximos meses entre figuras mucho menos conocidas y, probablemente, desde el ámbito estatal.

El caso es que al ex candidato presidencial, quien sin duda logró atraer la atención de un núcleo importante de votantes jóvenes, deberá asumir funciones que tienen que ver con el posicionamiento del partido naranja a escala nacional.

La ruta crítica es un primer posicionamiento de Movimiento Ciudadano de aquí a las elecciones del 2027, superando el 11 por ciento del 2024, para encarrilarse de lleno a la contienda presidencial de 2030.

Un plan ambicioso, sin duda.

Se le pasó la mano con el PAN

Efecto secundario no previsto o daño colateral de la aplanadora, el caso es que el PRI de Coahuila, después de siete días de festejos, ha regresado al trabajo normal y descubrió, por fin, que la aplanadora electoral destinada a Morena también le pasó por encima a Acción Nacional.

Y eso no estaba en los cálculos iniciales de quienes, desde ese estado, están tratando de levantar a un nuevo tricolor.

Una oposición fuerte a escala nacional sería impensable a partir de un solo partido, así que el panismo no es prescindible para el tricolor en este momento y habrá que pensar en cómo resarcir los daños causados.

Hasta en la victoria hay problemas imprevistos, estarán pensando en Saltillo.

Uruapan, se cae el sombrero

Carlos Manzo y su movimiento del sombrero en Uruapan generaron expectación entre productores agrícolas y la ciudadanía porque, después de asumir la Presidencia Municipal, verdaderamente cambiaron el balance de poder entre autoridades y narcos.

Manzo gobernó 14 meses, del 1 de septiembre de 2024 al 1 de noviembre de 2025, cuando fue asesinado a balazos. En ese corto periodo, la autoridad municipal fue capaz de eliminar el cobro de piso de los narcos a productores de aguacate y limón, evitando además que éstos sufrieran represalias a manos de los criminales.

Grecia Itzel Quiroz, la viuda de Manzo y alcaldesa sustituta, se ha metido en polémicas a últimas fechas, pero lo que realmente puede mermar al movimiento del Sombrero es que los cobros de piso y los levantones en comunidades del municipio de Uruapan están regresado.

Diálogos con la Justicia Electoral

Este lunes concluyeron los Diálogos por una Justicia Electoral Cercana organizados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el apoyo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Los eventos se llevaron a cabo en las universidades autónomas de Baja California en Tijuana, de Campeche, de Michoacán en Morelia, de Tlaxcala y de Coahuila en la sede Arteaga, así como en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, sumando un total de seis eventos cuyas participaciones se convertirán en libros con los temas tratados: Justicia electoral alternativa, Derechos electorales de los grupos indígenas y otros sectores vulnerables, Reforma judicial e Inteligencia Artificial aplicada a la justicia electoral.

DE estos encuentros emanarán libros que serán publicados en el próximo mes de octubre.

El trabajo del magistrado presidente Gilberto Bátiz se hace presenta más allá de las oficinas, lo cual es digno de alabanza.