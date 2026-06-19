GRITOS DE GOOOOL; FRANCISCANITOS ¿SILENCIADOS?

Claudia Sheinbaum y Clara Brugada

Adivinanza…

¿Qué puede resultar cuando un gobernador (@makugo)impone como director de un zoológico con muy mala historia detrás, a sospechoso empresario restaurantero (@diegoniembro)y de pilón frustrado taurómaco, que a su vez designa como encargado sin nombramiento oficial a un tal Franco Lujan, vendedor de fruta, verdura y otros productos perecederos con los que, aparte, son alimentados los animales?... sí, ¡claro!… adivinaron: el desastre infernal que hoy es tanto para la fauna silvestre como para la liminal ahí cautiva la dizque “Gran Reserva Ecológica WAMERU”. ¿Y la ProFePA y el Instituto Municipal de Protección Animal, apá?

En otro TEMA… histórica sin duda es la frase que en largo atribuyen al 32.º presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelty en corto al político mexicano Jesús Reyes Heroles, pero que en cualquiera de sus versiones es verdad pura: In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way o lo que es lo mismo: en política no existen las casualidades, como de hecho lo pudimos constatar vía una mismísima selfie de la PresidentA Claudia Sheinbaum subida a su red social durante la reciente ceremonia de inauguración del campeonato mundial de futbol en CdMx, misma que la mandataria decidió presenciar -dentro de las varias posibilidades- justo en el Deportivo Hermanos Galeana donde disfrutó de esa fiesta abierta por México y Sudáfrica, por supuesto haciéndose acompañar no sólo por el alcalde correspondiente al territorio, sino como punto esencial por una nerviosísima Clara Brugada Molina que como Jefa de Gobierno hubo de estar presente pese a que se le nota a leguas que ni la gimnasia elemental fue su fuerte en la escuela primaria, peeeero, hecho que nos permitió confirmar la complicidad y protección de ambas en referencia al infame, violento e improcedente despojo y saqueo de Los Franciscanitos, teniendo en cuenta que la irregular venta del predio ocupado históricamente por esas criaturitas y que provocó todo el argüende del que en meses no han salido esos pobres animalitos, inició precisamente cuando CSP era la mandamás en la capital mexicana y con ello llegando su poder hasta la Junta de Asistencia Privada que nunca debió dar su visto bueno a esa operación que terminó autorizando y, curioso, permaneciendo hasta la fecha sin la auditoria que, sí o sí, debería proceder y ser por completo ajena al gobierno y al mismo conflicto aunque… conociendo al mexicano de pura cepa… siempre estará por delante la interpretación que requiera escuchar o necesite en este caso la EjecutivA. ¿Más claro?, imposible. Con esa prueba de amistad política quedó requeteconfirmada su connivencia. Y mientras, me pregunto cómo le habrán hecho para que los supuestamente doscientos y pico de perritos supervivientes y desechados en ese improvisado y sucio sitio no se hicieran presentes con aullidos lastimeros y/o ladridos. Incluso también me he venido preguntando cómo es que el dato de que asistiría al lugar tamaña visita le haya pasado de noche a la guardia pretoriana a cargo de cuidar (desde afuera) cualquier movimiento que pudiera afectar o corresponder a Los Franciscanitos ahí confinados. No lo sé, pero como el terreno es una extensión enorme tal vez la pantalla haya quedado a suficiente distancia de los chiquitos. Es lo de menos, porque lo de más es que habiendo tantos lugares de donde escoger hubiera sido exactamente tal deportivo-utopía donde se terminaran por juntar ambas mandatarias responsables o ¿culpables? del asunto Refugio Franciscano y lo que importó, insisto, fue el hecho acompasado por un absolutamente nerviosismo de doña Clara que más que alegrarle los goles anotados a favor de México le preocupaba seguramente el asunto de los perritos y lo que pudiera llegar a suceder, además, por supuesto, de atender lo más arrastradamente posible a su jefA. Y créaseme que no hay que tener la preparación de una Bárbara Tijerina(@bartije) para haber entendido el lenguaje corporal de la JdeG durante las tomas que les hicieron pese, insisto, a se trató de un entorno totalmente controlado. Si lo sabré con cuatro visitas presidenciales que me tocaron en suerte y mal harían en no hacerlo, sólo que esta vez mezclaron lo que nunca debieron, además de poco antes volver a vacilar al Patronato del Refugio Franciscano que más tardó en por fin reaccionar haciendo los reclamos que obedecían desde el día uno, que en bajar las orejas y esconder la cola. No terminaba yo de celebrar la beligerancia de Gina Rivara, cabeza del multicitado Patronato, que ella ya se había sometido de nueva cuenta al GCdMx de la mano del abogado Fernando Pérez Correa al que ya no entiendo si se pasa de inocente o ya lo debo instalar en otro nivel porque… ¿cómo venirse a creer otro infame e improvisado comunicado con papel gubernamental pero sin firma de ninguna autoridad y por ello cambiar la exitosa última estrategia? Y no solamente yo pienso así. Encontré en las RR. SS. mucha gente demandando ya de forma airada la sumisión del Patronato y su cambio repentino de línea. Incluso y al respecto se me allegó un video con una “crítica constructiva” por parte de Juan Carlos Poó, al parecer publicista y creador de contenido a quien no conozco, pero a cuyas palabras me sumo. El sitio se denomina X-PRESIÓN ANIMALISTA y lo encontrarán en YouTube. Para él, como para mi, la coherencia es un activo invaluable que sin embargo ha dejado atrás el Patronato situándose para colmo a los extremos de la polarización, diciendo un día una cosa y al otro afirmando otra en contrario, ofertando en breve un cambio de narrativa incomprensible. Eso de haber denunciado incumplimiento a los acuerdos, acusando inclusive maltrato animal y asesinato de Los Franciscanitos en conjunto con la gente de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, IAP, para seguidamente cambiar el discurso a uno de cordialidad y cooperación encomiando que las otrora desparecidas mesas de trabajo resulta que de repente “avanzan favorablemente” y que el diálogo con la Secretaría de Medio Ambiente y otras áreas competentes marcha sobre ruedas y que ya están más cerca que nunca de regresar a Los Franciscanitos, simplemente confunde y enardece. ¿Será por miedo o amenazas? A saber.

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