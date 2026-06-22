Pasarela y tapados

La CNTE exige que la presidenta cumpla su promesa ¿En qué consiste la Ley ISSSTE que quieren eliminar? (Carolina Jiménez Mariscal)

Muchos de quienes desfilarán por el WTC de la Ciudad de México desde hoy, tienen en la competencia interna a sus principales rivales. Es decir, llegada la elección constitucional, muchos arrancarán con una ventaja que hoy día sólo se explica por el partido y no por los personajes.

En estas elecciones intermedias esto será notorio, pero habrá casos en los que le excepción puede confirmar la regla, es decir, que candidaturas bien colocadas por partidos tradicionales o provenientes desde sectores no partidistas abollen la hegemonía morenista.

Esos casos pueden mostrar las debilidades, aunque hoy no sean profundas, de una opción política que hoy, claramente, es mayoritaria.

Lapsus en Yucatán

“La Cuarta Transformación que la inició el peor presidente de México… Andrés Manuel López Obrador”, fue lo que dijo, micrófono en mano, el presidente de Morena en Yucatán, Carlos Bojórquez Urzaiz, en un evento partidista en Tizimín.

El lapsus, por supuesto, terminó en carnicería en las redes sociales, porque el morenista lo dijo con tal convencimiento que dejó fríos a sus correligionarios.

Es un lapsus que, además, se da en un estado que ha generado serias dudas respecto a qué tanto la 4T ha logrado echar raíces en el ánimo de los electores yucatecos. Con un gobierno tibio del Huacho Díaz Mena, habrá que ver los resultados que logre dar en las intermedias del próximo año para el Congreso de la Unión.

Sección 22, golpe recibido

Seccionales sindicales del magisterio nacional se han mostrado reticentes a reiniciar normalmente las clases este lunes. Pero entre ellas no está la Sección 22 de la CNTE, la que agrupa a los profesores de Oaxaca.

La 22 se retiró de la Ciudad de México acusando un golpe grave a la legitimidad de sus líderes, algo que ya los había conducido a bajar su perfil en años pasados.

Los maestros que participaron en el plantón en el centro de la CDMX y que se retiraron aún antes de que la Coordinadora anunciara finalmente la pausa a su movimiento, cuestionan seriamente la necedad (y hasta el manoseo indebido de votaciones de asamblea) que la lideresa Yenny Pérez y su círculo cercano mostraron en la etapa final de las manifestaciones.

Si no se iba a sacar nada adicional a lo que ya se había concedido (en efecto, lo del aguinaldo no es en realidad un “extra” ganado de última hora), ¿para que someter a las bases magisteriales a un desgaste inútil.

Horacio Franco, contribuir

Este domingo el gran flautista y director de orquesta Horacio Franco se presentó en la Casa de la Cultura Pedro Ángel Palou de Puebla. Realizó un concierto gratuito de música barroca para el público poblano.

Franco fue reconocido con el Premio Crónica 2016 y desde entonces quedó claro que se trata de un gran artista que estará presente en todos los libros sobre la cultura mexicana de esta época.

Franco, sencillo, siempre dispuesto a colaborar y contribuir para que nuestro país sea mejor, no tiene nada que demostrar, pero siempre está pensando en este tipo de eventos como parte de su agenda. Es un orgullo que siempre nos permitirá dar buenas nuevas sobre lo que pasa en el país.