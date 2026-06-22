Quince años del PECEM

Estudiantes de la UAS. Estudiantes de la UAS. (La Crónica de Hoy)

La semana pasada se conmemoraron, en una emotiva ceremonia, los primeros 15 años de vida del Programa de Estudios Combinados en Medicina (PECEM) de la Facultad de Medicina de la UNAM. Este es un programa único en México en el que ciertos estudiantes de medicina con interés en investigación pueden cursar la licenciatura y el doctorado en medicina en un programa de ocho años de duración. A nivel internacional se conoce como MD/PhD.

El programa nació gracias al interés de los doctores José Narro y Enrique Graue, ambos directores de la Facultad de Medicina y posteriormente rectores de la UNAM, quienes generaron la idea de realizarlo y tuvieron la afortunada decisión de ponerlo en manos de la Dra. Ana Flisser, quien lo tomó como su proyecto de vida para los siguientes 15 años. Además de la Facultad de Medicina, el PECEM pertenece simultáneamente al Instituto de Investigaciones Biomédicas, por lo que su éxito también ha sido posible gracias a la Dra. Patricia Ostrosky y al Dr. Germán Fajardo, quienes fueron directores del Instituto y de la Facultad, respectivamente.

Es un programa exigente porque los alumnos, además de la carga de la carrera de medicina, cursan cada semestre una materia adicional relacionada con la investigación y deben rotar con un investigador diferente cada semestre, ya sea en el campus universitario o en instituciones de salud, para que conozcan diferentes aristas de la investigación en medicina. Al terminar la carrera, realizan el servicio social de investigación, en el que inician su proyecto doctoral, que deben completar en un plazo de tres años para obtener el grado de doctor en medicina.

Los números lo dicen todo. El PECEM tiene 15 generaciones que han incluido a 222 alumnos, de los cuales, a la fecha, se han graduado 32 como doctores en medicina de las primeras seis generaciones, el 90 % con Mención Honorífica. De estos, trece están realizando un posdoctorado en el extranjero y doce optaron por realizar una residencia médica, siete en México y cinco en el extranjero. Dos ya son investigadores en algún instituto nacional de salud del país. El 70 % de los estudiantes del PECEM son mujeres. En los próximos años se graduarán los 190 restantes, más los que se acumulen en las nuevas generaciones. El programa cuenta con poco más de 200 tutores en 56 sedes, que incluyen universidades, hospitales e institutos nacionales de salud.

A la fecha, los alumnos del PECEM son autores o coautores de 882 publicaciones científicas, de las cuales 837 son en revistas internacionales, y han participado en la obtención de 12 patentes. Estos trabajos, en conjunto, han recibido a la fecha más de 14 mil citas. Solamente en 2025 los alumnos o exalumnos del PECEM participaron en 75 artículos científicos, en revistas con factor de impacto promedio de 5.3, que es un factor bastante bueno.

He tenido el gusto de participar en el comité académico del PECEM desde su inicio y soy testigo de la cantidad de trabas y complicaciones burocráticas que se han tenido que sortear para que el programa naciera y se mantuviera, en especial en esta época en la que algunas autoridades lo consideran un programa elitista. Y sí lo es, pero no en el sentido económico, sino en el académico. Para ser alumno del PECEM no se puede ser mediocre; hay que ser de excelencia.

El programa nació, maduró y existe gracias a la tenacidad y entrega de la Dra. Ana Flisser, quien ha dedicado los últimos 20 años de su vida a esta encomienda. Gracias, Anita, por haber sido la madre de este programa, que te lo reconocerá para siempre.

Dr. Gerardo Gamba

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán e

Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM