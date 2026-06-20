Entre la demagogia y la prohibición: el futuro digital de nuestras infancias

Redes Sociales

Hace apenas unos días, el gobierno del Reino Unido sacudió el panorama tecnológico global al anunciar una medida que entrará en vigor en 2027: la prohibición total del acceso a redes sociales para menores de 16 años. Esta decisión se suma a una ola internacional que busca proteger a las infancias en el entorno digital, donde países como China ya han implementado su propio “modo menor”, una regulación estricta que limita el uso de pantallas a un máximo de dos horas diarias para adolescentes, reduciéndolo a solo 40 minutos para los más pequeños, además de imponer un “toque de queda” digital durante la madrugada.

A simple vista, ambas posturas parecen actos de profunda responsabilidad estatal. Sin embargo, al analizar detenidamente la iniciativa británica, es inevitable percibir un fuerte tufo a demagogia. Promulgar una prohibición generalizada es el camino fácil en el papel, pero su implementación real es un laberinto técnico y social. ¿Cómo se garantiza su cumplimiento sin invadir la privacidad de millones de hogares o sin depender de sistemas de verificación de identidad fácilmente vulnerables?

La historia y el sentido común nos han demostrado que las etiquetas restrictivas rara vez detienen el consumo si no hay un cambio cultural de fondo. El ejemplo más claro lo encontramos en la industria de los videojuegos. Grand Theft Auto, una de las franquicias más populares del mundo y cuyo eje central es simular actividades criminales, tiene una estricta clasificación para mayores de 18 años. Aun así, sigue siendo uno de los títulos más jugados por niños y adolescentes a nivel global. Lo mismo ocurre en el hogar: una película con clasificación exclusiva para adultos vista en el televisor de la sala suele estar a un clic de distancia de los más pequeños. Creer que un decreto gubernamental, por sí solo, mantendrá a los niños fuera de plataformas diseñadas para ser adictivas es, en el mejor de los casos, ingenuo.

En México, el escenario no es menos urgente ni menos complejo. Nuestras infancias están inmersas en la conectividad desde edades cada vez más tempranas, a menudo sin un marco legal robusto de alfabetización o ciudadanía digital. Pero copiar un modelo 100% prohibicionista o importar el autoritarismo digital asiático no es la salida. Prohibir por decreto suele empujar el consumo a la clandestinidad, dejando a los menores aún más vulnerables al prescindir del diálogo abierto con sus padres.

Entonces, ¿hacia dónde debemos dirigirnos? La respuesta no está en desconectar a las infancias del mundo, sino en transformar la tecnología en un refugio seguro y formativo. Debemos transitar de la prohibición ciega a la corresponsabilidad inteligente, utilizando la misma tecnología que hoy nos asusta a nuestro favor.

Imaginemos un ecosistema donde la protección se base en el acompañamiento. Necesitamos exigir la integración de inteligencia artificial pedagógica capaz de realizar un monitoreo ético: algoritmos que detecten riesgos, ciberacoso o contenido inapropiado en tiempo real para alertar a los tutores. Entornos digitales donde los padres de familia tengan la agencia de seleccionar, curar y ajustar los parámetros de los algoritmos y las conversaciones de IA con las que interactúan sus hijos, asegurando que el contenido detone el pensamiento crítico y la creatividad, en lugar de la pasividad.

El verdadero reto no es levantar muros que los niños, nativos de esta era, aprenderán a saltar en minutos. El desafío es construir bases inquebrantables. Solo asumiendo nuestro rol como guías, y exigiendo a la industria herramientas de protección proactivas, dejaremos de ver a la tecnología como un enemigo a prohibir, para convertirla en el motor de desarrollo que nuestras infancias merecen.

@CesarG_Madruga