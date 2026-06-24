Comisión de Seguridad Nacional, dos horas de vida

Senador Gino Segura

Era un hito en sí, después de tanto tiempo esperando, que por fin la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión se instalara. No es nada menor, pues se ponderó mucho la necesidad de que este órgano funcionara y pudiera dar respaldo a la política nacional en un momento en el que Estados Unidos presiona y presiona en serio.

Presidiendo la instalación de la Bicamaral estuvo, firme, el senador Eugenio Segura Vargas, quien conforme a protocolo indicó la relevancia del caso.

Una vez que la Comisión quedó instalada, su labor quedó también truncada; dos horas duró el gusto de contar el esta instancia legislativa, pues su presidente anunció que se va a seguir sus aspiraciones electorales.

Pues sí, así le hacemos, fue el acuerdo único de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión.

Nuevo proyecto en la UNAM

Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la máxima casa de estudios, visitó la FES Zaragoza, un gran campus donde múltiples generaciones de profesionistas han sido formadas. En un acto poco frecuente, el rector estuvo presente en el Consejo Técnico de la Facultad y lo hizo para avisar personalmente que se piratea a su director.

Vicente Jesús Hernández, en realidad, ya acababa su periodo en tal cargo, pero los dos últimos meses del periodo asignado la FES Zaragoza deberá ser dirigida por su decano a efecto de que Hernández coordine el Seminario Universitario de Ciencias Farmacéuticas.

En efecto, la Universidad Nacional quiere meterse de lleno en tema prioritario en el que trabajan conjuntamente UNAM, la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

“Dado su profesionalismo, su conocimiento del área y su formación académica, es la persona indicada para llevar a cabo esta encomienda”, dijo Lomelí. A lo dicho por el rector habría que agregar que Hernández es un ejecutor nato, capaz de traducir acuerdos en acciones y resultados concretos. Y eso es lo que se espera: que se multipliquen patentes y procesos en este sector industrial.

No paso ley electoral antinarco

En Chihuahua se está concentrando buena parte de la atención nacional por el microcosmos político que se generó en la entidad.

Resulta que un proyecto electoral antinarco, presentado por la bancada panista, refería la anulación del casillas cuando se demostrara la injerencia del crimen organizado. Eran casilla específicas con pruebas de tal inherencia… pero ni así pasó.

PAN, PRI MC y PVEM votaron a favor de esta nueva ley, pero en el balance de fuerzas legislativas, no les fue suficiente.

Morena y el Partido del Trabajo no quisieron oír hablar del tema, argumentando que “el problema es la injerencia extranjera”, usaron sus votos para que la ley se viera frenada.

Madres buscadoras y bloqueos

El Mundial en México despedirá la ronda inicial de partidos como empezó: con manifestaciones de por medio. La Ciudad de México estará ahorcada en las primeras horas del día por el anuncio de Transportistas que se apostarán y bloquearán los accesos y salidas de la capital del país.

Se trata de algo ya vivido en meses pasados y suele ser una pesadillo urbana.

A la par, las madres buscadoras nuevamente mostrarán los carteles de sus hijos desaparecidos en una manifestación que no ha generado violencia, pero que también ha sido una constante los días de partido.