La avalancha de oferta superior, una apuesta valiente por el futuro de México

Acuerdo para largo CIUDAD DE MÉXICO, 02JULIO2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, en la que se abordó el tema del T-MEC. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM (Camila Ayala Benabib)

México vive un momento de gran ambición educativa. Mientras se atienden los rezagos en alfabetización y educación básica, el país multiplica su oferta de educación superior con decisión y optimismo. No es contraposición de prioridades, la expansión representa una visión audaz, construir desde ya las capacidades intelectuales y técnicas que el México del futuro requiere, sin renunciar a resolver los problemas de la base.

La reciente decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de fortalecer el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), otorgándole facultades para impartir licenciaturas, maestrías y especialidades en Ciencias Sociales, Humanidades y Administración Pública, es un ejemplo claro de esta estrategia. No se trata solo de crear más aulas, es dotar al país de una institución con profundo arraigo histórico que ahora formará profesionales con conciencia social, pensamiento crítico y compromiso con la memoria nacional.

Con más de 3,400 instituciones de educación superior, México está construyendo una plataforma sólida para democratizar el conocimiento avanzado. La pregunta en el pasado siempre fue en donde ampliar la oferta educativa y eso llevo a priorizar universidades, facultades y carreras, generando rezago en áreas de conocimiento que no le interesaban al “mercado global” como la filosofia, las artes y las ciencias sociales. Hoy debemos asumir como desafío el cómo aprovechamos esta avalancha para generar talento que impulse el desarrollo nacional. La matrícula actual creció en un millón de estudiantes, actualmente son alrededor de 5.5 millones de inscritos en licenciatura y posgrado, lo que representa un logro enorme y todavía tenemos margen para crecer.

El nuevo enfoque del INEHRM, con énfasis en el humanismo mexicano, estudios de género, movimientos sociales, análisis histórico riguroso y la defensa de una barrera moral frente a discursos de odio, responde a necesidades reales del país. En un mundo en transformación, donde los viejos imperios se tambalean y emergen naciones como la nuestra que no busca crecer dominando o sometiendo a otros, es indispensable formar generaciones que comprendan su historia, valoren la pluralidad e interculturalidad desde una perspectiva de integración sin imposición, de empatía y reconocimiento a la otredad y con una profunda vocación para servir al Estado y a la sociedad, es una inversión estratégica. La historia no es solo un relato del pasado, es herramienta para construir un futuro más justo y soberano.

Enfrentar los rezagos en educación nunca ha sido posible con una visión que unicamente atienda lo educativo. Exige atender los elementos sociales, económicos y de infraestructura, pero sobre todo, no paralizar el avance en los demás niveles. Buena parte de los cambios sociales y políticos que hemos vivido, han sido por contar con el sistema nacional de instituciones de educación superior que permitió la formación de generaciones de mexicanas y mexicanos dispuestas a cambiar el país de manera pacífica. Hoy el sistema se robustece con más instituciones y una mayor matricula y eso genera una presión positiva sobre el sistema completo. Maestros mejor formados, investigadores sociales más preparados y administradores públicos con visión histórica contribuirán, a mediano plazo, a mejorar también la calidad de la educación en todos sus niveles.

La experiencia internacional demuestra que países que apostaron decididamente por expandir su educación superior, incluso antes de resolver completamente los rezagos básicos lograron acelerar su desarrollo humano y económico. La clave está en acompañar esta expansión con una sostenida inversión en intervención en todos los niveles y subsistemas

El fortalecimiento del INEHRM como institución de investigación y docencia es una gran noticia para México. Estamos formando nuevas generaciones comprometidas con la historia, el pensamiento crítico y el servicio a la nación. Esa es precisamente la avalancha que necesitamos, no solo más títulos, sino más mexicanos conscientes, preparados y dispuestos a seguir haciendo y escribiendo la historia de un país más justo y soberano.

Muchas felicidades al Dr. Felipe Arturo Ávila extraordinario historiador y divulgador por su continuidad al frente del INEHRM en este importante paso y desde luego felicito la opotuna decisión de elegir el octavo aniversario del inicio de la Cuarta Transformación para anunciar esta nueva etapa por su profundo simbolismo, son hitos de memoria, puntos donde el cimiento del futuro tomó la forma de triunfo popular y con estos actos queda demostrado que la educación superior no es un lujo, es un modelo estratégico de un México que en medio de sus logros y carencias reconoce que el camino correcto es avanzar con optimismo y determinación en la educación.