La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó un nuevo esquema que obligará a que cada número telefónico

En la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) que encabeza Norma Solano, ya maduró una visión del organismo: una Comisión mucho más ejecutiva, destinada a que las cosas sucedan y no a que se dejen las cosas en el papel.

Algunos resultado comienzan a presentarse:

El registro de líneas: prepago a la cabeza

A la fecha, 64.9 millones de líneas telefónicas están vinculadas a usuarios. En los últimos 6 meses, el avance del registro de líneas ha sido constante, mostrando picos al alza en los primeros meses y en los últimos tres.

Se da, además, un fenómeno que también abona a la idea de que el registro está funcionando y, con la ampliación de plazos, terminará por generar una base de datos que permita dar orden al tema de la red celular.

Y uno es el de la regulación del SPAM, que es lo que viene y que la Comisión ve como una primera retribución al ciudadano por participar en el registro de sus líneas.

La mejor sede del mundial y de la inversión

Jalisco y la Zona Metropolitana de Guadalajara concluyeron su participación en el Mundial pero, tanto en la oficina del Gobernador Pablo Lemus como en la de la alcaldesa Vero Delgadillo, se realizan balances de estas semanas mundialistas, jornadas intensas en las que millones de personas visitaron la perla tapatía, usaron su infraestructura, sus comunicaciones y demás servicios urbanos.

Claro está, estas semanas también significaron medir la capacidad de planeación, de ejecución y de adaptación de quienes toman decisiones en oficinas de gobierno.

La ciudad se mantuvo en marcha y el megaevento deportivo pudo lucir.

¿Qué puede sacarse de provecho a futuro? Pues que este es un destino ideal para la realización de encuentros, la sede de conglomerados comerciales y inyección de inversiones de todo tipo. Que lo que está garantizado es que la ciudad funcionará continuamente, facilitará los trabajos y no será una gran traba para los proyectos que deseen asentarse aquí.

Desde abajo

La senadora con licencia Beatriz Mojica Morga, empieza a mandar mensajes más firmes en sus recorridos por Guerrero, estado del que quiere convertirse en coordinadora de la defensa de la llamada 4T. La senadora, mesurada en la gran mayoría de las exposiciones públicas, ahora a optado por dejar mensajes entrelíneas:

“Yo no veo ninguna ruptura en el escenario”, señala sin mencionar al Toro Salgado Macedonia.

Centrada en la realización de asambleas en cada región de su estado, ha dejado fuera la discusión de si Morena en el estado puede entrar en crisis. Morena es sólido en Guerrero y eso se demostrará durante la convocatoria a asambleas y los recorridos por poblados,.

Otro episodio de Lenia Batres

En la Suprema Corte de Justicia se ventiló un asunto fiscal en la que la empresa FEMSA contaba con una resolución favorable en materia fiscal.

Ocho de los nueve Ministros se pronunciaron en el sentido de que el recurso de revisión intentado por la autoridad fiscal en contra de FEMSA era notablemente improcedente.

La única de las ministras que votó en contra fue Lenia Batres Guadarrama, quien en reiteradas ocasiones ha mostrado su resistencia a aplicar la ley sin más cuando hay empresas de por medio.