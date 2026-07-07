Humprey y Santiago

Esas indagatorias ya estaban listas, dice Esas indagatorias ya estaban listas, dice (La Crónica de Hoy)

Carla Astrid Humphrey y Santiago Nieto fueron figuras muy visibles en las redes sociales. Primero, porque Santiago, ya en plan de postulante para una candidatura en Querétaro, realiza promoción de sus actividades, como hacen tantos otros candidatos; sin embargo, hay un aspecto que resultó sui géneris: que sus posteos en redes sociales fueran reenviados por su esposa Humphrey, quien también es consejera electoral del INE.

Esto se combinó con una imagen que circuló -y bastante- en redes: Santiago Nieto y su esposa, la consejera electoral Carla Humphrey, en el aeropuerto de Ámsterdam, con equipaje de alto valor y el servicio VIP propio de quien no repara en gastos.

Nieto había hecho a distancia su registro al proceso morenista para encabezar a la 4T en Querétaro. Y lo hizo aludiendo que evitar un traslado a la Ciudad de México era buna muestra de austeridad republicana. Pues sí, a CDMX no, a Ámsterdam sí.

Tamaulipas y la derrota de Cabeza de Vaca

Una elección interna en el PAN Tamaulipas ha marcado un cambio de rumbo importante para este partido. Esa contienda se vio animada por la presencia, como contendientes por la dirigencia estatal, de los leales al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

La derrota, contundente por decir lo menos, del grupo de Cabeza de Vaca se hizo evidente desde temprana hora del lunes y presagia que el efecto final será un alejamiento del PAN tamaulipeco del ex gobernador. Y, claro, una actitud mucho más distante respecto a los procesos legales que el mismo debe afrontar.

Gloria Garza Jiménez y César Augusto Verástegui Ostos arrasaron en la capital estatal, Ciudad Victoria, lo que también habla de la fortaleza de los nuevos mandamases en el blanquiazul.

Verdes ausentes

El Verde mandó mensaje con silla vacía. Sí, se ausentó en el Congreso de la Ciudad de México y donde esto resultó más notable fue durante la presentación de la Ley del Sistema Público de Cuidados en la Ciudad de México, una estrategia que es central para el gobierno de Clara Brugada.

Nos cuentan que la falta de representantes del Partido Verde no fue casualidad ni un simple cruce de agendas: En los pasillos políticos hay quienes leen la ausencia como un mensaje dirigido al Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

La silla vacía, dicen, también comunica.

Verdes levantan la mano

El diputado Raúl Bolaños Cacho Cué podría hacer historia en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Todo apunta a que se convertirá en el primer verde en presidir la Cámara Baja.

Faltan un par de meses para el inicio del nuevo periodo legislativo, uno que será intenso por la cercanía del proceso electoral que concluirá en urnas a mitad del año próximo, y las reglas internas de la Cámara son claras respecto a que ahora toca al Partido Verde Ecologista de México presidirla y cumplir así la rotación entre los partidos con mayor representación ciudadana.

Al interior del Verde Bolaños ha logrado reunir apoyos para ocupar este cargo y se le ve como alguien que podría ser bien recibido por los aliados de la aplanadora oficialista, así que, en su momento, se espera una designación tersa.