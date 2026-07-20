En quién confiamos los humanos

Enfermedad de Kawasaki El IMSS advierte acudir de inmediato al médico, ante síntomas en menores de 5 años como: fiebre persistente por más de cinco días, ronchas en el pecho, labios agrietados y enrojecidos, lengua “color fresa”, inflamación de manos y pies, ganglios en el cuello y enrojecimiento ocular sin secreción, puede ser enfermedad de Kawasaki, que puede ocasionar secuelas cardiacas

En el año 2024, la empresa IPSOS, con sede en Londres y dedicada al estudio de mercado, realizó una encuesta a más de 23,000 personas de 32 países diferentes para conocer el grado de confianza o desconfianza en diversas profesiones, oficios y organizaciones humanas. Los resultados no me sorprenden, pero me dan gusto, por lo que vale la pena comentarlos. Fueron publicados recientemente en línea por la revista Nature. Se pueden consultar en go.nature.com/4egifnn.

En la encuesta global, cuando se preguntó a los encuestados si confiaban o no en ciertos profesionistas, los resultados mostraron que, con mayor nivel de confianza, están los médicos (58 %), los científicos (56 %) y los maestros (54 %). Entre el 39 % y el 49 % de confianza se encuentran los meseros, los miembros de las fuerzas armadas y la policía. Los taxistas y los periodistas rondan el 25 %, y los niveles más bajos, alrededor del 15 %, corresponden a los influencers de redes sociales y a los políticos. Cuando la pregunta fue calificar con números positivos la confianza y negativos la desconfianza, los resultados mostraron que los médicos, los científicos y los maestros están en 47 %, 44 % y 37 %, respectivamente, mientras que los influencers y los políticos alcanzan -41 % y -44 %. Basándonos en que, para ser influencer, lo único que se necesita es participar mucho en redes sociales, diciendo cualquier cosa, llama la atención que, a pesar de eso, los políticos todavía estén por debajo de ellos. Quizá eso explica por qué mienten con tanta facilidad: saben que, de cualquier forma, casi nadie les va a creer.

El análisis por países revela algunas diferencias interesantes. Si bien en todos los casos los doctores, científicos y maestros están entre los tres primeros en términos de confianza, en 17 países el primer lugar lo ocupan los doctores, en 7 los científicos y en 5 los maestros. En México, el nivel de confianza en estos profesionistas es del 66 %, 62 % y 57 %. Llama la atención que, a nivel global, la confianza en los sacerdotes o clérigos sea del 29 %, con diferencias que van desde el 13 % en Polonia y Turquía hasta el 66 % en Indonesia. En México, es del 29 %. O sea, la mayoría de las personas no confía en los sacerdotes. En el fondo de la lista están los políticos de varios países en los que la confianza es de un solo dígito. En México, es del 18 %. Este dato es interesante porque sugiere que, aunque un porcentaje mucho mayor acude a las urnas en las votaciones, de cualquier forma no confiamos en ellos.

La confianza global en la policía es del 38 %, con la máxima en Holanda (59 %) y la menor en México (20 %). Es interesante que todas las apreciaciones comentadas se mantienen similares entre generaciones: Baby boomers (1945-65), Generación X (1966-79), Millennials (1980-95) y Generación Z (1996-2012). Finalmente, me llamó la atención que la confianza global en la gente ordinaria es del 38 % y va desde los países con más confianza en los demás, como Indonesia y México, con 55 y 49 %, hasta los que tienen menos confianza en sus semejantes, como Corea del Sur y Japón, con 24 y 18 %, respectivamente.

La encuesta es muy extensa y abarca diversas profesiones y oficios. El lector interesado puede consultarla para conocer el estado de su gremio. En mi caso, me dio mucho gusto conocer el resultado de confianza tanto a nivel global como en México, porque soy doctor, científico y maestro.

Dr. Gerardo Gamba

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán e

Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM