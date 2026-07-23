A ver si esta vez sí

Ricardo Monreal (Mario Jasso)

El punto número 5 de la agenda legislativa que Ricardo Monreal dio a conocer quizás a muchos no les diga nada, pues trata sobre la regulación de los seguros de gastos médicos mayores. Se trata de una iniciativa que en este espacio lo hemos comentado en diferentes ocasiones porque, una y otra vez, los legisladores han eludido.

En efecto, no es técnicamente complicada, pero implica ponerle reglas a empresas poderosas, con cabilderos permanentes en el Congreso de la Unión y, como se decía, hasta ahora todas las bancadas han optado por retrasar su discusión.

Es esta la cuarta vez que se mete a la agenda, veremos si ahora alcanza pleno.

Urgente el trabajo de revisión al examen UNAM

La comisión creada en la UNAM para revisar el examen de admisión a licenciatura tiene que trabajar con sentido de urgencia. Un discurso que aboga por explicar los resultados a partir de hackeo o a la efectividad de trampas en una prueba realizada a distancia toma fuerza y, aun con los mejores argumentos técnicos, desterrarlo será cada vez más difícil.

Comprensiblemente, sobre todos para quienes tienen menos oportunidades de movilidad social, muchas familias optarán por esa explicación para conciliarse con el hecho de que el hijo o hija no haya alcanzado lugar en la Universidad Nacional. Es más fácil, más seguro para la integridad de la familia, que pensar en que el joven no tenía suficientes conocimientos para superar a los otros aspirantes.

Como siempre, ya lo dijimos un día antes, la UNAM no sólo debe pensar en la parte técnica de su accionar, sino en el impacto social que siempre tiene.

El General con sus soldados

Un hecho registrado en Sinaloa que no fue tan difundido públicamente, fue la visita del General Secretario Ricardo Trevilla y el Secretario Omar García Harfuch a las tropas que se desplegaron en aquel estado como parte de las medidas para devolver la paz a la entidad.

Una visita de su Jefe militar máximo, así como de un funcionario tan reconocido como García Harfuch, es un factor positivo para la moral de los jóvenes que, desde las filas del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, enfrentan a quienes intentan imponer la violencia y el miedo en la entidad.

El General ha tenido ocasión de escuchar comentarios directamente de los soldados sobre lo que ha significado este despliegue, algo que también es vital dentro de nuestras fuerzas armados y cuerpos de seguridad.

Ola de violencia

Lo sucedido en Zacatecas durante los pasados días, el asesinato de un alcalde morelense en sus propias oficinas y la muerte de un periodista en Oaxaca constituyen una semana negra.

Los avances en seguridad son innegable y, como lo demuestra el Operativo Enjambre, hay una fórmula mexicana para golpear simultáneamente a los narcos y a políticos que los apoyan, no obstante, los tres eventos señalados son retos a la autoridad que requieren una respuesta contundente.

Es evidente que los grupos criminales pueden estar debilitados, pero ahora más que nunca se requiere llevar a los responsables de atrocidades ante un juez.